Frank Fabra y una actitud de los hinchas de Boca Juniors que le arrugó el corazón

¡Le tiran con todo! A Frank Fabra la hinchada de Boca Juniors todavía no le perdona el que se haya hecho expulsar en la gran final de la Copa Libertadores en 2023. Y como prueba de eso, los diferentes gestos que tuvo la afición ‘xeneize’ el pasado jueves con el lateral colombiano.

Correspondiente a la segunda jornada de la Liga Argentina, el 1 de febrero Boca Juniors se enfrentó a Sarmiento. No obstante, los reflectores se los terminó llevando Fabra, quien no solo lidió con la presión de la hinchada contraria, sino que también con la propia.

Desde antes de que rodara la pelota, el ‘cafetero’ fue silbado por la afición ‘xeneize’ cuando sonó su nombre en los altavoces del estadio. Sin embargo, la cosa no quedó ahí, pues el lateral de 32 años también fue duramente criticado a lo largo del compromiso, así como al minuto 36, cuando puso un pase que no terminó en buen puerto y en las tribunas esto no pasó por alto.

Evidentemente, las reacciones en las redes no se hicieron esperar y, con uno de los principales referentes para la afición de Boca Juniors, Davoo ‘Xeneize’ tomó la palabra y atacó a varios jugadores del cuadro argentino: “Frank Fabra, Jorman Campuzano y Pol Fernández, tuvieron una controversia con el hincha, que no los bancan. Además de su bajo nivel futbolístico, se le suma la poca confianza que tienen”.

“Ya si los hinchas no te quieren, ya si para el hincha de Boca es un dolor de huevos que jueguen, es muy difícil dar vuelta esa imagen. Para este encuentro Fabra no se animó a pasar al ataque. Los tres tienen que ser suplentes”, complemento el streamer argentino, que no se ‘guardó’ ni un solo comentario sobre el lateral ‘cafetero’ y su compatriota.

Frank Fabra, jugador de Boca Juniors, en medio del calentamiento, previo al partido contra Sarmiento AFP

¿Cuál fue la posición de Frank Fabra sobre la expulsión?

Tras lo ocurrido en la Copa Libertadores 2023, donde Frank Fabra se hizo expulsar con Boca Juniors frente a Fluminense, el colombiano nunca se había referido. Sin embargo, en el duelo frente a Platense, por la primera jornada de la Liga de Argentina, el ‘cafetero’ ‘rompió’ el silencio y tomó la palabra por primera vez.

"Quizá nunca me gustó hablar. Cometí un error que fue la expulsión, como lo saben mis compañeros, me enfoqué más en el penal. Estaba dolido por el penal. Ahí empezó mi alegato, con el árbitro y el jugador de ellos. Me empezó a decir que no me tiraba negro, muchas cosas. Me hago cargo de mi error, voy a seguir trabajando para mejorar", fueron las palabras del lateral ‘xeneize’, quien hizo evidente su arrepentimiento por lo sucedido en aquella final.