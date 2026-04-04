Friburgo 2-3 Bayern Múnich; así fue la victoria de Luis Díaz en Bundesliga

Un gol agónico de Lennart Karl le dio la victoria al Bayern.
- 10:35 a. m. - Friburgo 2-3 Bayern Múnich🕛 IMPRESIONANTE REMONTADA DEL BAYERN MÚNICH
- 10:24 a. m. - Friburgo 2-2 Bayern Múnich⚽ GOOOOOOOOOL DEL BAYERN
Bischof se fue de doblete con otro remate afuera del área.
- 10:18 a. m. - Friburgo 2-1 Bayern Múnich🕛 MINUTO 85: INSTANTES FINALES DEL PARTIDO
El Bayern busca rescatar un punto.
- 10:18 a. m. - Friburgo 2-1 Bayern Múnich⚽ GOOOOOL DEL BAYERN
Bischof y un remate de media distancia para descontar.
- 10:03 a. m. - Friburgo 2-0 Bayern Múnich⚽ GOOOOOOOOOOOOOOL
A falta de 20 minutos, Holer anota y amplia el marcador para Friburgo.
- 09:55 a. m. - Friburgo 1-0 Bayern Múnich🕛 MINUTO 60: BAYERN MÚNICH SE ACERCA AL EMPATE
Los bávaros, ya con Olise en la cancha, se acercan a la igualdad.
- 09:39 a. m. - Friburgo 1-0 Bayern Múnich⚽ GOOOOOOOOL DEL FRIBURGO
No llevaban ni un minuto del segundo tiempo y hubo un golazo de Manzambi.
- 09:37 a. m. - Friburgo 0-0 Bayern Múnich🕛 COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO
Últimos 45 minutos del cotejo.
- 09:19 a. m. - Friburgo 0-0 Bayern Múnich🕛 FINALIZÓ EL PRIMER TIEMPO
Por el momento no hay goles en este partido de Bundesliga.
- 09:14 a. m. - Friburgo 0-0 Bayern Múnich🕛 MINUTO 43: LUCHO DÍAZ INTENTÓ UN GOL ACROBÁTICO
El guajiro mostró su calidad.
- 09:05 a. m. - Friburgo vs Bayern Múnich😱 IMPRESIONANTE ATAJADA DE MANUEL NEUER
El arquero del Bayern sigue salvando a su equipo.
- 08:58 a. m. - Friburgo 0-0 Bayern Múnich🕛 MINUTO 25: FRIBURGO, MEJOR EN EL PARTIDO
Los locales tienen metidos al Bayern.
- 08:46 a. m. - Friburgo 0-0 Bayern Múnich🕛 MINUTO 15: CUIDADO CON EL FRIBURGO
Muchos errores en la defensa del Bayern.
- 08:36 a. m. - Friburgo vs Bayern Múnich🕛 MINUTO 5: INTENTÓ EL BAYERN
Remate de Bischof pero detuvo el arquero.
- 08:30 a. m. - Friburgo vs Bayern Múnich🕛 COMENZÓ EL PARTIDO
Rueda la pelota e inician las emociones de este duelo de la Bundesliga.
- 08:27 a. m. - Friburgo vs Bayern Múnich🔴 SALEN LOS EQUIPOS A LA CANCHA
Luis Díaz, listo para un nuevo partido en Alemania.
- 08:22 a. m. - Bundesliga🕛 A QUÉ HORA ES FRIBURGO VS BAYERN
El partido comenzará a las 8:30 a.m. (hora colombiana) y se podrá ver EN VIVO por Disney Plus.
- 08:20 a. m. - Friburgo vs Bayern Múnich🚨 LUIS DÍAZ ESTÁ DE TITULAR
👊 So 𝒔𝒕𝒂𝒓𝒕𝒆𝒏 wir in Freiburg 👊 #SCFFCB pic.twitter.com/wkbCKkphwF— FC Bayern München (@FCBayern) April 4, 2026
- 08:19 a. m. - Bundesliga🔴 BIENVENIDOS AL MINUTO A MINUTO DE ESTE PARTIDAZO
El Bayern Múnich quiere dar un paso más hacia el título de la Bundesliga.
Publicidad