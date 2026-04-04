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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Friburgo 2-3 Bayern Múnich; así fue la victoria de Luis Díaz en Bundesliga
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Friburgo 2-3 Bayern Múnich; así fue la victoria de Luis Díaz en Bundesliga

Este sábado y luego de pagar una fecha de sanción en la Liga de Alemania, el colombiano Luis Díaz volvió a las canchas con el Bayern Múnich, tras estar, además, con la Selección Colombia.

Por: Gianmarco SoteloPeriodista deportivo Gol Caracol 
Actualizado 4 de abr, 2026
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Friburgo vs Bayern Múnich Luis Díaz
Friburgo vs Bayern Múnich con Luis Díaz
AFP
REFRESCAR
  • 10:35 a. m. - Friburgo 2-3 Bayern Múnich
    🕛 IMPRESIONANTE REMONTADA DEL BAYERN MÚNICH

    Un gol agónico de Lennart Karl le dio la victoria al Bayern.

    • Publicidad

  • 10:24 a. m. - Friburgo 2-2 Bayern Múnich
    ⚽ GOOOOOOOOOL DEL BAYERN

    Bischof se fue de doblete con otro remate afuera del área.

  • 10:18 a. m. - Friburgo 2-1 Bayern Múnich
    🕛 MINUTO 85: INSTANTES FINALES DEL PARTIDO

    El Bayern busca rescatar un punto.

  • 10:18 a. m. - Friburgo 2-1 Bayern Múnich
    ⚽ GOOOOOL DEL BAYERN

    Bischof y un remate de media distancia para descontar.

  • 10:03 a. m. - Friburgo 2-0 Bayern Múnich
    ⚽ GOOOOOOOOOOOOOOL

    A falta de 20 minutos, Holer anota y amplia el marcador para Friburgo.

  • 09:55 a. m. - Friburgo 1-0 Bayern Múnich
    🕛 MINUTO 60: BAYERN MÚNICH SE ACERCA AL EMPATE

    Los bávaros, ya con Olise en la cancha, se acercan a la igualdad.

  • 09:39 a. m. - Friburgo 1-0 Bayern Múnich
    ⚽ GOOOOOOOOL DEL FRIBURGO

    No llevaban ni un minuto del segundo tiempo y hubo un golazo de Manzambi.

  • 09:37 a. m. - Friburgo 0-0 Bayern Múnich
    🕛 COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO

    Últimos 45 minutos del cotejo.

  • 09:19 a. m. - Friburgo 0-0 Bayern Múnich
    🕛 FINALIZÓ EL PRIMER TIEMPO

    Por el momento no hay goles en este partido de Bundesliga.

  • 09:14 a. m. - Friburgo 0-0 Bayern Múnich
    🕛 MINUTO 43: LUCHO DÍAZ INTENTÓ UN GOL ACROBÁTICO

    El guajiro mostró su calidad.

  • 09:05 a. m. - Friburgo vs Bayern Múnich
    😱 IMPRESIONANTE ATAJADA DE MANUEL NEUER

    El arquero del Bayern sigue salvando a su equipo.

  • 08:58 a. m. - Friburgo 0-0 Bayern Múnich
    🕛 MINUTO 25: FRIBURGO, MEJOR EN EL PARTIDO

    Los locales tienen metidos al Bayern.

  • 08:46 a. m. - Friburgo 0-0 Bayern Múnich
    🕛 MINUTO 15: CUIDADO CON EL FRIBURGO

    Muchos errores en la defensa del Bayern.

  • 08:36 a. m. - Friburgo vs Bayern Múnich
    🕛 MINUTO 5: INTENTÓ EL BAYERN

    Remate de Bischof pero detuvo el arquero.

  • 08:30 a. m. - Friburgo vs Bayern Múnich
    🕛 COMENZÓ EL PARTIDO

    Rueda la pelota e inician las emociones de este duelo de la Bundesliga.

  • 08:27 a. m. - Friburgo vs Bayern Múnich
    🔴 SALEN LOS EQUIPOS A LA CANCHA

    Luis Díaz, listo para un nuevo partido en Alemania.

  • 08:22 a. m. - Bundesliga
    🕛 A QUÉ HORA ES FRIBURGO VS BAYERN

    El partido comenzará a las 8:30 a.m. (hora colombiana) y se podrá ver EN VIVO por Disney Plus.

  • 08:20 a. m. - Friburgo vs Bayern Múnich
    🚨 LUIS DÍAZ ESTÁ DE TITULAR

  • 08:19 a. m. - Bundesliga
    🔴 BIENVENIDOS AL MINUTO A MINUTO DE ESTE PARTIDAZO

    El Bayern Múnich quiere dar un paso más hacia el título de la Bundesliga.

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