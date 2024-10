Aston Villa es uno de los mejores equipos de la Premier League en la presente temporada y uno de los pilares del buen momento de los de Birmingham es el delantero colombiano Jhon Durán , quien se ha convertido en uno de los goleadores del equipo y uno de los nombres más sonados en Inglaterra y Europa.

Ahora, en cada encuentro del cuadro de Villa Park las miradas se centran en el joven atacante antioqueño y este sábado vuelve a la acción, en el duelo de la fecha 8 del campeonato, contra Fulham.

Fulham vs Aston Villa, hora y dónde ver EN VIVO el partido de Jhon Durán, en Premier League

Fecha: sábado 19 de octubre de 2024

Hora: 9:00 a.m. (hora colombiana)

Estadio: Craven Cottage

Transmisión: ESPN y Star Plus

De esta manera este sábado los hinchas colombianos estarán pendientes de Jhon Durán, a la espera de si será titular o nuevamente comenzará desde el banquillo de suplentes, desde donde ha conseguido la mayoría de anotaciones.

Actualmente el Aston Villa está en el puesto 5 de la tabla de posiciones de la Premier League, con 14 puntos, a cuatro unidades del líder que es el Liverpool, de Luis Díaz.

En la presente liga de Inglaterra el equipo de Jhon Durán, dirigido por Unai Emery ha conseguido cuatro victorias, dos empates y registra una derrota.

El delantero colombiano, por su parte, ha marcado cuatro goles en Premier, uno en la Carabao Cup y otro en la Champions League.

Jhon Durán con el Aston Villa - Foto Getty Images

Jhon Durán ha sido noticia este viernes, antes del partido entre Aston Villa y Fulham, porque retorno a los entrenamientos al mando del técnico español Unai Emery, tras su presencia con la Selección Colombia en la fecha 10 de las Eliminatorias Sudamericanas, donde de hecho se reportó con un golazo en el 4-0 sobre Chile, en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Además, el paisa recibió dos premios, tanto el del mejor gol del mes de septiembre en la Premier League y el del mejor jugador del mes pasado en el cuadro de Birmingham.

"He pensado mucho en su progreso y en cómo de importante es para él ser titular en alguno de los próximos partidos. Quizás mañana o en los próximos partidos podrá serlo. Está listo y su próximo reto está aquí. Sus actuaciones han sido muy buenas, cada vez con más minutos", fueron las palabras de Unai Emery, horas antes del partido entre Aston Villa y Fulham.