Gambeta de James Rodríguez a críticas por su comportamiento: “No puedo ser así con todos”

James Rodríguez es el jugador del momento en la Liga MX, pues de su mano ha llevado al modesto equipo al que llegó a lo más alto de la tabla de posiciones y no para de despertar todo tipo de comentarios positivos en suelo ‘azteca’, aunque tiene uno que otro detractor.

Sin embargo, la popular ‘Jamesmanía ’ no solo se ha tomado la ciudad de León de los Aldama, sede de su escuadra, el ‘cafetero’ también causa sensación a donde va, incluso con aficionados rivales, que hacen lo posible por estar cerca de él, saludarlo y pedirle autógrafos.

Pese a ello, el cucuteño aclaró un tema sobre el cual pocas veces se había referido y que se relaciona con su actuar, pues según dio a entender ha recibido críticas al respecto de personas que no entienden lo que implica su profesión.

El zurdo dio la explicación en una distendida entrevista presentada por el departamento de prensa del Club León , charla en la que tocó diversos asuntos y mostró su alegría por estar en el cuadro ‘esmeralda’, en que es capitán, tiene minutos de juego y es tratado como toda una estrella.

James Rodríguez aclara por qué se comporta así

El creativo de 33 años de edad manifestó en el diálogo que quienes hacen parte de su círculo cercano saben la clase de persona que es, imagen que muchas veces el público en general no puede ver debido a que su trabajo consiste en imponerse sobre el rival, lo que implica tomar diversas actitudes para cada momento.

Por ello, aclaró: “Siempre intento estar con la parte humana, las personas que están al lado mío y las que me conocen pueden hablar eso”.

Luego, contó que muchos se sorprenden cuando lo ven desenvolverse afuera de la cancha: “La gente que me conoce por primera vez me dice: ‘Tú no pareces así’”.

E indicó que el juego es distinto a su vida personal: “Lo que pasa es que te ven en tu trabajo y yo dentro del campo no puedo ser ‘nice’ [agradable] con todo el mundo porque yo quiero ganar”.

Pese a ello, dio a entender que ya aprendió a conllevar el hecho de que se tenga un concepto errado de su personalidad: “Está bien, siempre me ven en otra faceta”.

