Gustavo Puerta: "Estar en Selección Colombia es un privilegio; quiero ir a Copa América"

Gustavo Puerta está viviendo un sueño. Su participación en el Sudamericano Sub-20 y el Mundial de dicha categoría, sumado a lo hecho en el Bogotá F.C., le abrieron las puertas en el exterior. Por eso, fue cuestión de tiempo para que diera el salto al fútbol internacional. Con tan solo 20 años, ya hace parte de las filas del Bayer Leverkusen, club revelación de Alemania y en el mundo.

De hecho, ya sumó su primer título, al gritar campeón en la vigente temporada. "Nunca voy a olvidar cómo, sin que se hubiese acabado el partido, la gente ya estaba saltando a celebrar al campo. Fue algo loco, pero fue un momento bonito. Me dejó marcado, fue el primer título de mi carrera, con uno de los mejores equipos del mundo", afirmó en entrevista con la página de la Bundesliga.

"Conseguir mi primer título tan joven, en una de las cinco ligas más importantes del mundo, es un logro impresionante. Siento que será una de las cosas más grandes de mi carrera, aunque quiero seguir ganando títulos", añadió el mediocampista. Pero no fue lo único. También hizo referencia a lo que vivió en el último tiempo, pasando de la Primera B del fútbol colombiano a Europa.

"Pasar de la B a jugar en Alemania fue un giro de 360 grados. Al principio ni me lo creía. El proceso, incluido estar en Núremberg, ha sido impresionante. Jugar la Bundesliga, en uno de los mejores equipos del mundo, ha sido un gran aprendizaje. Me cambió totalmente, afuera y dentro de la cancha soy otro jugador. Y eso que no he podido jugar minutos", expresó Gustavo Puerta.

Gustavo Puerta, volante colombiano del Bayer Leverkusen, en acción de juego de un partido Getty Images

Y dio paso a su mayor sueño, que es la Selección Colombia. "No hablamos mucho con Néstor Lorenzo, pero él me dijo que, así no jugara tanto en Alemania, él siempre estaba pendiente de mí. Eso me motivó y me pareció importante. Me dijo que me llevó a la gira por Europa porque quería verme y saber cómo me integraba con el grupo. Estar en la selección es un privilegio#, dijo.

"Quiero terminar bien la temporada, trabajar duro, para llegar a la convocatoria de la Copa América. Ya di un paso importante, estar en uno de los mejores equipos del mundo. Eso suma para estar en la selección. Ahora necesito más minutos y destacar. Eso solo me lo dará el trabajo. El profe decide, a mí solo me queda seguir trabajando y esperar lo que venga", sentenció Gustavo Puerta.