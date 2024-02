Hasta Rivaldo se refirió al tema de James Rodríguez en Sao Paulo: el brasileño no se guardó nada

James Rodríguezno pasa sus mejores días en el Sao Paulo. El volante cucuteño se entrena a la par de sus compañeros a la espera de definir su marcha del conjunto 'tricolor' y elegir así su próximo destino futbolístico. Pero mientras eso sucede, en las últimas horas se hicieron eco unas declaraciones del mítico exfutbolista brasileño, Rivaldo, quien fue consultado por el centrocampista colombiano y su presente en el club que dirige Thiago Carpini.

El exfutbolista de la 'canarinha' dijo de entrada en su charla con 'Betfair' que el '10' de la Selección Colombia "puede tener espacio en cualquier club", pero en otras de sus palabras fue duro con el exReal Madrid y Bayern Múnich, ya que según Rivaldo, James "no puede vivir en el pasado" y que debe "enfocarse en el presente".

Y es que Rodríguez Rubio ha sido tema en Brasil en las últimas semanas y todo por su posible petición de marcharse del Sao Paulo, escuadra en la que no ha tenido el rendimiento esperado pese a todas las expectativas que generó en su fichaje y posterior presentación. James no ha logrado consolidarse vestido de 'tricolor'.

James Rodríguez, futbolista colombiano - Foto: Franklin Jacome/Getty Images

¿Qué fue lo que dijo Rivaldo sobre James Rodríguez?

"James Rodríguez puede tener espacio en cualquier club, pero hay que saber si quiere o no ser el jugador que tiene capacidad para ser. No puede vivir en el pasado, tiene de vivir el presente. No sé qué pasó en Sao Paulo, si tuvo todas las oportunidades que esperaba tener. Jugó 14 partidos, pero si jugó 3 o 5 minutos, cuenta como un partido, pero no sé exactamente cuántos partidos jugó. Seguramente no jugó 14 partidos. (Es necesario) saber si realmente no tuvo la oportunidad o si no estuvo al cien por ciento; listo para jugar", esas fueron las palabras del exjugador brasileño con 'Betfair' al ser consultado por el volante colombiano,

🎙️ Rivaldo, ex-São Paulo, à Betfair: "O James Rodríguez pode ter espaço em qualquer clube, mas temos que saber se ele quer ou não ser aquele jogador que tem capacidade de ser. Ele não pode viver do passado, tem de viver pelo presente. Não sei o que aconteceu no São Paulo, se teve… pic.twitter.com/WGSDMNioTA — Somos São Paulinos (@somosaopaulinos) February 17, 2024

El presente de James Rodríguez

En este 2024, el centrocampista colombiano, de 32 años, no ha sumado ningún minuto con el Sao Paulo, inclusive, no fue inscrito para el Campeonato Paulista. A raíz de esta determinación más otras que ya se habrían acumulado el año anterior, James habría tomado la decisión de no seguir en el equipo y por ello habría pedido su salida, ya que su intención es sumar la mayor de cantidad minutos posibles pensando en el tema Selección Colombia.

De otro lado, el colombiano ha sido relacionado con clubes de la MLS que estarían interesados en sus servicios deportivos.