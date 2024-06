Histórico de Liverpool le bajó la 'caña' a Luis Díaz: "No hay problema con que se vaya"

¡Para unos sí y para otros no! El nombre de Luis Díaz divide opiniones en el entorno ‘red’, que debate seriamente los pros y contras de una posible salida del guajiro de cara a lo que será la próxima temporada.

Y justamente, frente a este polémico tema, un exjugador de Liverpool tomó la palabra, enfatizando en que el guajiro no haría falta en este equipo plagado de estrellas en ataque. “Creo que Luis Díaz es obviamente un jugador talentoso, pero el Liverpool no está particularmente corto en posiciones de ataque”, indicó de entrada Stan Collymore.

Sumado a eso, el exfutbolista con pasado ‘red’ entre 1995 y 1997, analizó la ofensiva del conjunto de Anfield para la siguiente temporada, priorizando la presencia de otros nombres por encima de la del colombiano: “Si miras a Salah, Gakpo, Jota, Núñez y Díaz, pueden darse el lujo de perder a uno. 'Luchito’ es extraño por sus lesiones, la situación con el secuestro de su padre que obviamente fue muy traumática durante la temporada. A veces luce de clase mundial, pero en otras le cuesta afianzarse en el juego”.

“En el orden jerárquico de delanteros del club, estás mirando a Mohamed, luego a Núñez, luego a Jota, luego a Díaz y finalmente a Gakpo, por lo que el colombiano está entre los dos últimos. Hombre por hombre, no creo que ningún aficionado del Liverpool ponga a Díaz entre Salah y Núñez, por ejemplo, en términos de importancia para el club. Así que no tengo ningún problema con que vaya porque ha estado bien, pero no creo que haya estado deslumbrante. En el Liverpool, si quieres ganar títulos, tienes que estar impresionante. Tienes que alcanzar tus marcas, debes alcanzar tus estadísticas”, complementó Stan Collymore en su columna para 'CaughtOffside'.

¿Cuáles serían los posibles destinos de Luis Díaz?

Según lo ha revelado en los últimos días la prensa internacional, a ‘Luchito’ lo está buscando el Barcelona de España y el PSG de Francia.

Por una parte, el cuadro ‘culé’ estaría dispuesto a dejar salir a Raphinha para darle ‘pista’ al guajiro en el plantel, que ahora estará dirigido por Hansi Flick.

No obstante, en la contienda también está el cuadro parisino, que recién perdió a Kylian Mbappé, una de sus más importantes figuras, misma razón por la que está buscando un jugador de destacadas cualidades para el extremo izquierdo y Luis Díaz es uno de los principales opcionados.

Lo único cierto hasta ahora es que, a puertas de una nueva ventana de transferencias, el colombiano no tomará una decisión definitiva frente a su futuro, una vez termine su participación en la Copa América 2024.