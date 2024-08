Hora y dónde ver Girona, con Yaser Asprilla, vs. Osasuna EN VIVO por la Liga de España

El Girona, dirigido por Míchel Sánchez, recibirá este jueves 29 de agosto al Osasuna, con la gran novedad del delantero colombiano Yaser Asprilla, el fichaje más caro de la historia de la entidad gerundense. A partir de las 12 del día, de nuestro país, rodará el balón en el estadio Montilivi. También en el Girona está otro 'cafetero', Jhon Solís.

El equipo donde milita el oriundo de Bajo Baudó tiene la ambición de conquistar el primer triunfo de la temporada, que marca además su debut en la Champions League, a costa de un cuadro navarro que llega invicto tras sumar cuatro puntos en los dos primeros partidos disputados en El Sadar.

Así las cosas, el equipo donde milita el joven futbolista 'cafetero' recibirá al Osasuna, en el Montilivi, este jueves 28 de agosto en compromiso válido por la tercera jornada de la presente campaña de la Liga de España. El horario del partido es a las 12:00 de la tarde, de Colombia, y se podrá ver EN VIVO por la señal de D Sports y vía ONLINE en la app de DGO, para que no se pierda el posible debut de Yaser Asprilla en su nuevo equipo.

Yaser Asprilla en uno de los entrenamientos del Girona. @GironaFC

A pesar de que Yaser Asprilla lleva unos días en el Gironapuede ser uno de los candidatos a entrar en el once titular junto a Alejandro Francés, Ladislav Krejci, Donny van de Beek, aún inédito en LaLiga EA Sports, Gabriel Misehouy o Miovski. Valery Fernández sigue de baja porque aún no está al cien por ciento, tras superar un virus.

¿Cómo le ha ido a Yaser Asprilla en su adaptación, esto dijo el DT del Girona?

"Ha hecho solo tres entrenamientos y también viene de una situación complicada porque él no estaba en todos los entrenamientos en su anterior equipo (Watford). Es verdad que no tiene problemas físicos, ni nada en aquel sentido, pero creo que su versión será poco a poco", precisó en rueda de prensa Michel Sánchez.

Yaser Asprilla es una de las figuras del Girona para esta temporada en España. Instagram oficial del Girona

De otro lado, el técnico del Girona se refirió a Osasuna y de cómo lo deben contrarrestar: "Es un rival muy particular que por su forma de jugar te obliga a no tener el balón durante un porcentaje alto de tiempo por mucho que no quieras, algo que hace bien a través de posesiones muy largas".