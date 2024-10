Iñigo Pérez exime de responsabilidad a James Rodríguez y al Rayo Vallecano: "Tengo la culpa"

Rayo Vallecano se llevó una derrota de las Islas Baleares, tras perder 1-0 con Mallorca, por la fecha 10 de la Liga de España. Los 'obreros' se vieron muy defensivos, pocos propositivos en ataque y James Rodríguez poco pudo hacer en los 32 minutos que estuvo en cancha. Iñigo Pérez, entrenador del conjunto madrileño, fue muy autocrítico y se hizo responsable.

“Creo que no hemos sido capaces o yo no he sido capaz de convencerles de que lo primero que iba a suceder es un nivel de intensidad muy alto, que yo lo he jugado y lo he vivido. Lo hemos visto en vídeo y sabemos también que el Mallorca lo tiene en su ADN. Después de eso, que no he sido capaz de convencerles y hacerles ver que esto es lo primero, hay matices tácticos que también nos han superado a nivel colectivo, a nivel individual y evidentemente tengo muchísima parte de culpa de lo que ha sucedido”, sentenció el joven entrenador.

Y es que Pérez dejó en claro que sabía de las buenas condiciones futbolísticas de su rival y que a pesar de eso no pudo hacer nada para contrarrestarlos. “Ya lo dije en la previa y hoy se refrenda con este partido que hace. Se les ve muy dinámicos, se les ve valientes en ataque, defienden bien, siguen manteniendo esa solidez que tenían con Aguirre. No sé lo que sucederá porque las temporadas son largas, pero lo que sí es cierto es que están en un gran momento a nivel individual y a nivel colectivo”, agrego el director técnico de los 'obreros'.

James Rodríguez durante el partido de Rayo Vallecano contra Leganés. Getty Images

Ahora bien, Pérez no se quedó solo en comentarios negativos y ve este tipo de derrotas como una oportunidad para hacer mejores presentaciones en el futuro. “Efectivamente cuando se da un partido en el que claramente hay un equipo que supera al otro y que es desde principio hasta el fin es frustrante. Pero realmente no hay excusas posibles. Han sido mejores, tendremos que analizar el partido con calma y con detalle y a partir de aquí siempre utilizar este tipo de partidos y estas derrotas para mejorar”, concluyó.

Con este resultado, Rayo Vallecano se quedó con la novena casilla de la tabla de posiciones con 13 puntos, producto de tres victorias, cuatro empates y tres derrotas. En la jornada 11 recibirá en casa al Alavés, el sábado 26 de octubre, a las 9:15 a.m. (hora Colombia).