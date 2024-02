James Rodríguez, atento porque Sao Paulo ya tomó una decisión final: el club lo anunció oficialmente

Las últimas semanas de James Rodríguez estuvieron bastante agitadas. Mucho se habló sobre su futuro y no era claro qué pasaría. De hecho, en algún punto de la historia llegó a decirse que no se iba a quedar más en Sao Paulo. En ese momento, las críticas no tardaron en aparecer. Sin embargo, también hubo quienes lo respaldaron y afirmaron que no podían dejar ir a un 'crack' como él.

Finalmente, esta novela llegaría a su final. El director técnico del 'tricolor', Thiago Carpini, habló en rueda de prensa, posterior al compromiso frente a Guaraní por el Campeonato Paulista, y reveló que el volante colombiano regresaría a una convocatoria. "Él será uno más para ayudarnos; espero que sea un refuerzo. Nunca creó ningún problema y siempre cumplió con sus tareas", afirmó.

Pero eso no fue todo. Este lunes 26 de febrero, a través de las redes sociales de Sao Paulo, se conoció un comunicado oficial en el que dan más detalles de la situación. "São Paulo registró a James Rodríguez en el Campeonato Paulista. Según el reglamento, tomó el lugar de Luiz Gustavo, cuyo período de recuperación de la lesión en el tendón de Aquiles será más largo que el del torneo".

Así las cosas, el jugador cucuteño podría ser parte de la partida de este miércoles 28 de febrero, cuando Sao Paulo visite a Associação Atlética Internacional, este martes 27 de febrero, a las 7:35 de la noche (Hora de Colombia), por el Campeonato Paulista, en la Arena BRB Mané Garrincha. Eso sí, todo dependerá de la decisión del entrenador o si, por lo menos, suma algunos minutos.

O São Paulo inscreveu James Rodríguez no Campeonato Paulista.



Conforme regulamento, o meio-campista colombiano ficou com a vaga de Luiz Gustavo, cujo prazo de recuperação da lesão no tendão de Aquiles da perna direita será superior ao período de disputa da competição.… pic.twitter.com/0RP8i5LiFj — São Paulo FC (@SaoPauloFC) February 26, 2024

¿Cuándo fue el último partido de James Rodríguez con Sao Paulo?

La última vez que James Rodríguez sumó minutos con la camiseta de Sao Paulo fue el pasado 26 de noviembre de 2023, cuando su equipo empató 0-0 frente a Cuiabá, por el Brasileirao. En aquel encuentro, el mediocampista colombiano fue titular y se retiró del terreno de juego al minuto 70, para dar paso a Erison. Desde entonces, no ha vuelto a jugar un partido de manera oficial.

¿Cuántos goles y asistencias tiene James Rodríguez en Sao Paulo?

Hasta el momento, James Rodríguez ha disputado partidos con Sao Paulo, en el Brasileirao, la Copa de Brasil y la Copa Sudamericana. En el marco de esos torneos, el colombiano suma un total de 704 minutos, distribuidos en 14 partidos. Allí, el mediocampista ha marcado tan solo un gol y registra tres asistencias. Ahora, espera mejorar esos números en los encuentros que se avecinan.

James Rodríguez con Sao Paulo - Foto: Wagner Meier/Getty Images

¿En qué clubes ha jugado James Rodríguez?

La carrera de James Rodríguez empezó en Envigado. Después, dio el salto al exterior, para unirse a Banfield. Su alto nivel, le permitió arribar al Porto, siendo su primera experiencia en Europa. El AS Mónaco fue su siguiente casa y, de ahí, arribó al Real Madrid. Posteriormente, vistió las camisetas de Bayern Múnich, Everton, Al Rayyan, Olympiacos y, por último, Sao Paulo, en el fútbold e Brasil.

