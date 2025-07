James Rodríguez brinca por presunta “lesión” que lo sacó del juego de las estrellas 2025

El juego de las estrellas o ‘All Star’ es un duelo anual de carácter amistoso entre figuras de la MLS de Estados y referentes de la Liga MX de México, choque que en esta oportunidad se programó para el miércoles 23 de julio a las 8:00 de la noche en Austin, Texas (EE. UU.).

La contienda es organizada por la liga estadounidense de fútbol y se vende como todo un espectáculo para que los aficionados disfruten viendo a grandes referentes en acción.

Por ello, el nombre de James Rodríguez fue incluido como gran atractivo del elenco ‘azteca’ no solo para el encuentro futbolístico, en el que se tenía planeado que enfrentara a Lionel Messi, también fue anunciado para el ‘Challenge Skills’ o desafío de habilidades, que se suele efectuar un día antes con los 10 más talentosos de cada bando.

Sin embargo, a última hora se dijo que el zurdo de 34 años edad y capitán del Club León no iba a estar en ningún evento, por lo que las especulaciones al respecto empezaron a circular en la presa mexicana, donde se señaló que la baja obedecería a una lesión.



James Rodríguez despeja dudas sobre supuesta “lesión”

Los primeros en habla de problemas físicos fueron los medios más importantes de México, como Rècord, que publicó: “De acuerdo con reportes, el futbolista colombiano no participará en el ‘Skills Challenge’ ni en el partido debido a molestias musculares”.

A su vez, Mediotiempo.com recogió la misma versión: “No hay un comunicado del León; sin embargo, Mediotiempo pudo confirmar que James no estará por molestias musculares”.

Frente a ello, otras hipótesis no oficiales manifestaron en suelo ‘azteca’ que el Club León no habría autorizado el viaje de Rodríguez a Estados Unidos porque este no había hecho pretemporada y necesitaba seguirse poniendo a punto.

Lo particular fue que ante las especulaciones encontradas, el propio James optó por hacer una singular publicación en sus redes sociales para dar a entender lo que estaba pasando con él.

El creativo compartió un video en el que aparece entrenado con el resto de sus compañeros, exigiéndose al máximo, haciendo trabajos de fuerza y disputando el balón sin prevención alguna. Es decir, se mostró en su mejor forma, con lo que quiso desmentir la posible lesión que se le atribuía.

De hecho, se alista con el resto del plantel para visitar al Cruz Azul el sábado 26 de julio a las 8:00 de la noche, hora colombiana, en cumplimiento de la tercera jornada de la Liga MX.

Acá, las imágenes en cuestión:

Foto: @jamesrodriguez10.