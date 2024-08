James Rodríguez dejó con las 'ganas' a más de un hincha del Rayo Vallecano: ¿por qué?

A solo horas de su anuncio oficial como nuevo fichaje del Rayo Vallecano, James Rodríguez desata la locura total en Madrid. Según se ha podido ver en los diferentes videos que circulan en las redes sociales, al colombiano lo han custodiado varios aficionados del cuadro español, pidiéndole fotos y hasta autógrafos.

Esto solo es reflejo de lo que ha causado el arribo del cucuteño a las toldas del conjunto de Vallecas, que, no contento con haber tenido a Radamel Falcao García en sus filas, ahora incorpora a otro de los futbolistas históricos en Colombia y que recientemente viene de ser elegido como el mejor jugador de la Copa América 2024.

Sumado a eso, cabe destacar que el nombre de James Rodríguez es bien conocido en el entorno del Rayo Vallecano, y no solo porque jugó varios años en la Liga de España, cuando vestía los colores del Real Madrid, sino quetambién fue protagonista las veces que enfrentó al cuadro rayista, mismo al que le marcó por allá en 2015, en condición de visitante.

Ahora, con mayor recorrido en el fútbol internacional, el cucuteño llega a Madrid como toda una ‘estrella’, hecho que no pasa por alto la afición del Rayo Vallecano, que ya tuvo su primer contacto con su nuevo ‘10’.

💥 ¡James sale de Vallecas tras su primer día como rayista!



➡️ El colombiano se ha ejercitado hoy, pero habrá que esperar por su debut.



📹 @marcosdlarocha pic.twitter.com/lfdEFLfcoi — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 26, 2024

No obstante, el momento no fue como lo esperaban y, aunque James los saludó y atendió desde el asiento de su automóvil, no bajo la ventana para hacer contacto con todos los hinchas, quienes rodearon su carro para darle la bienvenida al equipo y compartir emotivos momentos en su llegado.

Algunos alcanzaron a tomarse una selfie con el colombiano, con la ventana de por medio, pero aquellos quienes querían un autógrafo, se quedaron con las ‘ganas’. Debido a lo que evidencia el video, todo parece ser causa de que el ‘cafetero’ estaba atendiendo una importante llamada en su teléfono celular.

Se espera que de aquí en adelante haya más momentos y espacios para que James comparta con su nueva hinchada y sean muchas las alegrías que le brinde al club, en esta nueva experiencia internacional para el ‘10’.