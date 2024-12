James Rodríguez, en la mira de equipo plagado de estrellas: pero ¡ojo!, no llevaría el 10

El nombre de James Rodríguez le sigue dando la vuelta al mundo, aún sin jugar y estando relegado por Íñigo Pérez en el Rayo Vallecano . Y es que, al colombiano le salió nuevo pretendiente.

Se trata del Inter Miami, donde actualmente juegaLionel Messi , Luis Suárez, Jordi Alba, Sergio Busquets y ‘compañía’. En su intención de reunir a las más grandes ‘estrellas’ del planeta, en el cuadro estadounidense tienen la intención de fichar al colombiano, quien no ha encontrado los minutos y rodajes esperados en el cuadro de Vallecas, a pesar de consolidado, solo hace unos meses, como el mejor jugador de la Copa América.

Según lo reveló el medio internacional ‘Estadio Deportivo’, el ‘10’ no solo estaría cerca de llegar al equipo de Messi, sino que su continuidad en el cuadro madrileño es improbable de cara al mercado de invierno, donde se espera salga con rumbo a otro destino.

James Rodríguez, mediocampista colombiano de Rayo Vallecano, convocado para el juego contra Athletic Club de Bilbao Getty Images

“James Rodríguez está listo para dejar el Rayo Vallecano en enero. La tesitura es bronca, tanto para el jugador como para el cuerpo técnico. Íñigo Pérez ha repetido hasta la saciedad que alineará a aquellos que mejor estén para ganar los partidos y ahí no figura James. Los equipos ya están pendientes al mercado y la situación del colombiano no pasa desapercibida; tanto es así, que el Inter Miami ya hace cuentas para conseguir su fichaje en enero", citó el portal anteriormente mencionado.

Hasta ahora, al igual que con el tema de la Lazio y demás 'coqueteos' en el exterior, todos son rumores. No obstante, por los recientes movimientos de mercado que ha tenido el equipo de Miami, y más ahora que disputará el Mundial de Clubes 2025, es probable que el interés se pueda materializar en una importante oferta económica, con la que esperan convencer al cucuteño.

Es importante recalcar que James David tiene contrato con el Rayo Vallecano hasta el final de temporada, con la posibilidad de extenderlo por un año más. Sin embargo, ante el panorama que se presenta con Íñigo Pérez, es muy difícil que el '10' continúe.

¿Por qué James no llevaría el 10?

Aunque este dorsal ha sido el más frecuente y común del cucuteño a lo largo de toda su carrera profesional, en caso de darse su fichaje por el Inter Miami, la cosa cambiaría.

James Rodríguez, mediocampista colombiano de Rayo Vallecano, espera sumar minutos contra Sevilla Getty Images

Esto, teniendo en cuenta que dicho número le pertenece a Lionel Messi, capitán, ‘estrella’ y principal figura del cuadro estadounidense. No obstante, esta no sería la primera vez que James no juegue con el 10, pues en Sao Paulo vistió el 19 y 55.