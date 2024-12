James Rodríguez y la cara de ‘pocos amigos’ tras no jugar otra vez con Rayo Vallecano

James Rodríguez renovó su peinado, pero su situación no cambió en el Rayo Vallecano , que este domingo sumó una derrota más en la Liga de España al caer 2-1 con el Athletic de Bilbao, a pesar de haber empezado ganando el compromiso.

El mediocampista colombiano fue convocado para este importante duelo en el estadio de Vallecas, pero como se volvió costumbre el técnico Íñigo Pérez no lo puso de titular y tampoco lo tuvo en cuenta para ser una alternativa en el segundo tiempo, incluso cuando les remontaron el marcador.

Las cámaras de la transmisión del partido de Rayo Vallecano vs Athletic no dudaron en enfocar a James Rodríguez luego de que se diera el quinto cambio y confirmarse que no entraría al terreno de juego.

Pensativo, con desazón, y hasta con ‘cara de pocos amigos’, así se pudo ver al talentoso jugador colombiano en el banquillo de suplentes del elenco español, en el que se sigue ratificando que no entra en los planes del entrenador Íñigo Pérez.

Muchos son los comentarios en redes sociales sobre la suplencia de James Rodríguez, en especial por el mal momento que vive el Rayo Vallecano, que lleva tres partidos sin ganar y en la tabla de posiciones va perdiendo terreno de cara a luchar por un cupo a torneos internacional y no estar cerca a lugares de descenso.

Pero además de hinchas y seguidores, también hubo una voz oficial que se refirió al presente del colombiano, y fue nada más y nada menos que el presidente del Rayo Vallecano, Martín Presa, a quien no dudaron en preguntarle este domingo por la situación del '10' cucuteño.

MADRID, SPAIN - SEPTEMBER 28: James Rodriguez of Rayo Vallecano de Madrid controls the ball during the LaLiga match between Rayo Vallecano and CD Leganes at Estadio de Vallecas on September 28, 2024 in Madrid, Spain. (Photo by Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images) Gonzalo Arroyo Moreno/Gonzalo Arroyo Moreno

"Esperemos que cuando salga, si tiene que salir, nos dé lo que nos dio. Es un lujo y encantadísimos de tenerle. Es un lujo tener a esos jugadores como James Rodríguez o Raúl de Tomás", aseguró el máximo dirigente del elenco rojiblanco.

¿Cómo va el Rayo Vallecano de James Rodríguez en la Liga de España?

Con esta nueva derrota, el conjunto rayista está en el puesto 13, con apenas 16 puntos luego de 14 partidos jugados, producto de cuatro victorias, cuatro empates y seis derrotas.

¿Cuándo vuelve a jugar el Rayo Vallecano de James Rodríguez?

Se viene un duelo que en el papel parece más sencillo y podría darle un aire al conjunto dirigido por el entrenador Íñigo Pérez y en el que hasta podría aparecer el mediocampista colombiano.

Unionistas de Salamanca, por la segunda ronda de la Copa del Rey, es el próximo rival del Rayo Vallecano este miércoles 4 de diciembre, desde la 1:00 p.m. (hora colombiana).