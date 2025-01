"James Rodríguez es a nivel de clubes una estrella en decadencia"

El tema deJames Rodríguez es bastante particular y representa no solamente un caso de análisis diario en los medios de nuestro país y tema de conversación en redes sociales entre los aficionados; sino que también trasciende fronteras.Así en medio de su llegada a León, de México, que lo presentó con bombos y platillos hace horas, en Inglaterra le dedicaron un amplio espacio en el prestigioso diario 'The Guardian'.

Y tal como ha sucedido en diferentes recientes momentos, el nacido en Cúcuta y de 33 años sorprende por lo bien que anda cuando se viste con la camiseta de la Selección Colombia y lo mal que le va en los equipos que han decidido contratarlo en el último tiempo.

En la columna escrita por Jonathan Wilson en el medio inglés se hace una descripción estadística desde que salió de Everton hace tres años y medio. "Desde su último partido con el Everton, Rodríguez ha jugado 32 veces con Colombia. Mientras estuvo en el Rayo, ha jugado 374 minutos. Es cierto que no suele durar un partido completo, pero hay pocos otros indicios de declive. Cuando Colombia llegó a la final de la Copa América del año pasado, fue nombrado jugador del torneo", se leyó en uno de los apartados.

MADRID, SPAIN - SEPTEMBER 28: James Rodriguez of Rayo Vallecano de Madrid controls the ball during the LaLiga match between Rayo Vallecano and CD Leganes at Estadio de Vallecas on September 28, 2024 in Madrid, Spain. (Photo by Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images) Gonzalo Arroyo Moreno/Gonzalo Arroyo Moreno

Y más adelante se calificó con dureza las dos caras que ha mostrado James. "Su carrera parece discurrir por dos carriles paralelos: a nivel de clubes es una estrella en decadencia, un jugador que tal vez nunca estuvo a la altura de su potencial. Pero a nivel internacional, aunque está en el otoño de su carrera, sigue siendo un maestro".

Además a Rodríguez Rubio le recordaron su 'prontuario' de recientes salidas en falso de clubes como Al Rayyan, de Catar; Olympiacos, de Grecia; Sao Paulo, de Brasil; y hace horas del Rayo Vallecano, de España.

Ahora, en pleno 2025 y ante un nuevo reto profesional en su carrera, a James Rodríguez le corresponde prepararse de la mejor manera, mostrar la calidad que tiene y desvirtuar esa imagen negativa que tiene en sus más recientes equipos. En el camino y seguramente esa fue una de las razones para aceptar la propuesta de León, se encuentra el Mundial de Clubes 2025, en el que nuevamente estará cara a cara con la crema y nata del fútbol internacional.