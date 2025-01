James Rodríguez lanzó dardo a Íñigo Pérez y hubo respuesta del técnico de Rayo Vallecano

James Rodríguez llegó a León y, de inmediato, empezó a dejar su huella. Un gol, una asistencia, portador de la cinta de capitán e integrante del once ideal, son tan solo algunos de los registros que ha conseguido en tres partidos disputados. Razón por la que los elogios no se han hecho esperar, teniendo en cuenta que ha sabido responder a las expectativas y a ser el mejor fichaje del 2025.

De hecho, en entrevista con 'Fox Sports', habló de esa responsabilidad y lejos de ocultarse, asumió el rol que tiene en el club. "Estoy contento de llegar a León, me han recibido de buena manera y el club, en los pocos días que llevó, es serio y una familia. Estoy feliz", afirmó. Sin embargo, las declaraciones que más llamaron la atención estuvieron relacionadas con su posición en cancha: '10'.

"Los equipos casi no usan un '10'; el fútbol cambió y le ponen más cuidado a lo físico, jugadores rápidos. El '10' se está perdiendo; igual, todavía hay uno que otro técnico que es inteligente y puede jugar con un '10'. Cuando tienes a alguien con talento, es más fácil crear chances y ganar", respondió a la pregunta de ¿Por qué no se vea al James Rodríguez de Selección Colombia en los clubes?.

Dichas palabras fueron tomadas como un 'vainazo' a Íñigo Pérez, director técnico de Rayo Vallecano. Recordemos que en el cuadro de Vallecas, el cucuteño no tuvo las oportunidades esperadas, ya que solo jugó 205 minutos, en siete partidos. Por eso, en rueda de prensa, le preguntaron al estratega español por ese mensaje del volante 'cafetero', a lo que no tuvo problema en responder.

Iñigo Pérez, director técnico de Rayo Vallecano, y James Rodríguez, nuevo jugador de León de México Getty Images

Publicidad

"A no ser que haya dicho mi nombre, es una interpretación, que crean que va hacia mí. A mí me gusta la figura del '10'; hemos utilizado muchos jugadores en esa posición, como Isi Palazón, Óscar Trejo, el mismo James Rodríguez. La figura del '10' es la que ensambla el equipo y el juego de ataque. No siento que venga dirigida a mí, no lleva mi nombre", puntualizó íñigo Pérez al respecto.

Por último, hasta se mostró de acuerdo con la postura de la figura de la 'tricolor' que ahora brilla en León de México. "Para terminar con el tema, sobre lo que dice, tiene la razón, a mí también me gusta jugar con un '10' y lo he demostrado en diferentes planteamientos que se han hecho en Rayo Vallecano", sentenció el entrenador del 'Rayito', que pocas veces tuvo en cuenta al colombiano.