James Rodríguez y la sorpresiva decisión que tomaría Eduardo Berizzo en León

James Rodríguez tuvo un gran comienzo con León en la Liga MX, con el que acumula dos encuentros con saldo de un gol y una asistencia con el conjunto ‘esmeralda’ al que arribó a comienzos de año tras su paso sin pena ni gloria, por el Rayo Vallecano.

En su última presentación contra Chivas de Guadalajara, el ‘10’ de la Selección Colombia contribuyó al triunfo de ‘la fiera’. 2-1 sobre el ‘rebaño sagrado’ en el Nou Camp. De momento, los dirigidos por Eduardo Berizzo marchan en la cuarta casilla del campeonato mexicano con nueve puntos, a uno de Tigres que está en la cima de la tabla de posiciones.

James no sería titular en el próximo partido de León

James Rodríguez salió ileso de la agresión. Foto: Club León

Por la quinta fecha de la Liga MX, León se medirá en condición de visitante contra Mazatlán. El duelo está programado para el 31 de enero a partir de las 8:00 p.m. (hora colombiana) por Tubi.

Publicidad

No obstante, en el país azteca aseguran que James Rodríguez no sería de la partida contra Mazatlán. Según el periodista Paco Montes, la intención de Berizzo es mermar las cargas del exReal Madrid.

"@jamesdrodriguez viajó a Mazatlán, pero por tema de dosificación y descanso, todo indica que no arrancará el juego con @clubleonfc ante "Los Cañoneros"", escribió Paco Montes, desde su cuenta de X.

Publicidad

.@jamesdrodriguez viajó a Mazatlán, pero por tema de dosificación y descanso, todo indica que no arrancará el juego con @clubleonfc ante "Los Cañoneros"#ElGuardián @FOXSportsMX pic.twitter.com/9bbCPED8hg — Paco Montes (@PacoMontesLA) January 30, 2025

Presidente del Rayo Vallecano se refirió a la salida de James

Luego de su excelente Copa América con la Selección Colombia en Estados Unidos, James Rodríguez aterrizó a España para enfundarse la camiseta del Rayo Vallecano. No obstante, su estadía en el club madrileño estuvo muy por debajo de las expectativas, dado que, el cucuteño, de 33 años, disputó siete partidos en los que solo registro un asistencia.

Rodríguez nunca estuvo en consideración por Iñigo Pérez entrenador del Rayo Vallecano, que pese a exaltar la calidad del goleador de Brasil 2014, su lugar siempre fue el banco de suplentes.

Publicidad

Durante una entrevista con la cadena 'COPE', el presidente del Rayo Vallecano, Martín Presa se refirió al paso de James por el club:

"James Rodríguez no ha jugado porque mira también unas declaraciones desafortunadas. Es decir, James Rodríguez, que creo que ha tenido hoy, no ha jugado porque no encajó como yo creo que todos hubiésemos querido, yo el primero y el entrenador también, Inigo Pérez, que hubiesen encajado. Porque quizás el sistema, con los jugadores que llevan tiempo, el sistema de juego, todos los movimientos tácticos del equipo, pues le costó entrar, es decir, y no supimos hacerlo entrar", fueron alguna de las declaraciones de Presa.