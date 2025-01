Dardo de James Rodríguez a Íñigo Pérez: "Hay técnicos inteligentes que juegan con un '10'"

Con apenas dos apariciones con el León, de la Liga de México, James Rodríguez ya se ha llevado comentarios positivos y hasta quedó en el once ideal de la tercera fecha, en la que el equipo 'esmeralda' venció 1-0 a Juárez, con gol del mediocampista colombiano.

Y a la par, el nacido en Cúcuta y de 33 años, también es objetivo de los medios de comunicación. De esa forma, James concedió una entrevista a 'Fox' y dejó algunos temas en claro.

Uno de los interrogantes que le hicieron al hombre de la Selección Colombia tuvo que ver con su rendimiento bajo la orientación de Néstor Lorenzo y el que ha mostrado en sus últimos clubes, como fueron Sao Paulo, de Brasil, y Rayo Vallecano, de España. Ahí no tuvo problema en echarle su vainazo a los técnicos que tuvo, como el caso de Íñigo Pérez.

"En los clubes ya no usan tanto un '10'. El fútbol ha cambiado mucho, le ponen más a la parte física, a los jugadores rápidos por bandas. El '10' se está perdiendo un poco. Pero todavía hay técnicos que son inteligentes y pueden jugar con este jugador, cuando tienes a un jugador con talento, es más fácil crear chances y está más fácil de poder ganar", dijo Rodríguez Rubio.

James Rodríguez celebra gol con León de México - Foto: Leopoldo Smith/Getty Images

De inmediato, el colombiano fue más allá y agregó que "todas las cosas que uno hace no van a salir al 100 por ciento. En la Selección Colombia he estado 14 años y pocos jugadores en todo el mundo juegan tantos partidos. Dentro de los clubes en los últimos años ha costado más, pero no se va a acabar el mundo por eso".

¿James Rodríguez pudo llegar al Junior de Barranquilla?

En la misma nota, James también contó detalles de lo que tanto se hablo, que fue la negociación con los directivos de Junior de Barranquilla, que entraron en contacto con él y sus personas cercanas.

"No, desde un principio todos sabían que era difícil. Estuvimos hablando, pero era duro. Fue más el ruido que hicieron ellos (dirigentes de Junior). Era complicado por diferentes cosas", comentó con tono firme el mediocampista que pasó por clubes como Real Madrid, Bayern Múnich y Everton.