James Rodríguez le puso punto final a la 'novela' con Sao Paulo: ¿se queda o se va?

Tras varios días de expectativa y especulaciones sobre lo que será el futuro de James Rodríguez en Sao Paulo, parece ser que ya se llegó a un acuerdo amistoso entre ambas partes, según lo informaron desde territorio brasileño.

"La dirección y el personal del jugador han llegado a un acuerdo amistoso para rescindir el contrato del centrocampista, válido hasta junio de 2025", indicó de entrada 'Globo Esporte', revelando que ya es casi un hecho la salida del cucuteño para este mismo mercado de fichajes, donde es sondeado por varios equipos en el fútbol internacional.

No obstante, todavía habría que solucionar un par de detalles, especialmente económicos, para terminar por completo el vínculo entre Sao Paulo y James. "El jugador, que aún se encuentra en Colombia para celebrar su cumpleaños, ya no jugará con la 'tricolor'. Para lograr la liberación inmediata, la tendencia es que James renuncie a las sumas adeudadas por Sao Paulo. Aún no hay detalles sobre cómo será la situación financiera", agregó el portal brasileño.

Noticia en desarrollo...