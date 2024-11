"James Rodríguez llegó y pensó que tenía que jugar, pero en Sao Paulo hay pequeños soldados"

James Rodríguez salió del Sao Paulo ya hace algunos meses con rumbo al Rayo Vallecano de la Liga de España. El número '10' de la Selección Colombia no tuvo la mejor estancia en el elenco brasileño, al tener pocos minutos y también en un tiempo padeció de algunas molestias físicas.

Y es que Rodríguez Rubio llegó con cartel de figura al equipo 'tricolor paulista'; no obstante, pese a que lo intentó, no pudo brillar con su fútbol; se esperó mucho más del colombiano. Lo cierto es que en las últimas horas, Rafinha, quien fuera su compañero de club, reveló los verdaderos motivos de la marcha de James del Sao Paulo .

Si bien Rafinha fue uno de los que se mostró contento con el arribo del futbolista de nuestro país y alaba sus cualidades con el balón a sus pies, terminó por revelar en el 'Podcast Denílson Show' que hubo algunos inconvenientes con James y que a pesar de que trataba de darle algunos consejos, el cucuteño no los tomaba del todo bien.

"Mi compañero, mi hermano. Aquí tuvimos una pelea, se enojó porque le llamé la atención. James es el Ronaldo de Colombia, la estrella más grande entre los muchachos; pero en Sao Paulo había un grupo de 'pequeños soldados'. Él llegó y pensó que tenía que jugar, empezamos a darle algunos consejos, que entrenara un poco más para ponerse en forma pronto y luego se quejó: 'No es mi estilo'. Y realmente... Ni siquiera corrió en el Bayern, ¿cómo iba a correr aquí?", esas fueron las palabras que expresó Rafinha en el mencionado podcast.

Publicidad

James Rodríguez durante partido con Sao Paulo. Getty Images

Pero ahí no paró todo, ya que después de ver que no tenía cabida en la titular de Sao Paulo el '10' de la Selección Colombia se "sintió descreditado". Eso sí, Rafinha agregó que, pese a todo, James siempre se mostró respetuoso y cumplió con su trabajo.

Publicidad

"Luego pasó el tiempo y sintió que no tenía el prestigio que debía. Entonces se sintió desacreditado, quería más atención para sí mismo. Pero no había manera. El entrenador (Dorival Junior) se le acercó y le dijo: 'Por como entrenas, ¿cómo te voy a alinear, a quién voy a sacar del equipo?' Hay que ser honesto era profesional. Nunca fue irrespetuoso, nunca llegó tarde, hizo su trabajo correctamente. También es bueno hablar, porque los fans sólo nos ven el sábado o el domingo. A veces hay una imagen del perezoso James, pero es diferente. En nuestro equipo no había forma de eliminar a nadie", agregó.

En su tiempo por el Sao Paulo, el exjugador del Real Madrid tuvo a tres entrenadores: Dorival Júnior, Thiago Carpini y Luis Zubeldía. James finalizó su contrato y tomó rumbo a la Liga de España para jugar con el Rayo Vallecano. En la escuadra 'rayista' tampoco ha tenido la regularidad deseada.