"James Rodríguez no es el mismo de antes, cambió con el caso Mundial de Clubes; León, desahuciado"

No son los mejores días para los jugadores y cuerpo técnico del León de la Liga MX y mucho menos para James Rodríguez , quien llegó este 2025 como la principal figura del club, gracias a su trayectoria profesional y cuyo rendimiento ha venido decayendo en evidente form con el paso de las jornadas.

Pero la cosa para el colombiano empeoró frente a Monterrey, cuando fue expulsado en el minuto 69 por una furiosa protesta al árbitro del compromiso y justo cuando se esperaba alguna reacción de los de Eduardo Berizzo, yendo abajo en el tanteador (0-2) ante su propia hinchada.

Pues bien, ante esas situaciones no han tardado en llegar las columnas de opinión, en las que se menciona a James repetitivamente, como una publicada en el sitio web 'Mediotiempo' en la que aseguraron que este "León se encuentra desahuciado".

James Rodríguez es la figura y capitán del León. Foto: Getty

Miguel Ángel Arizpe, autor del escrito, también le dedicó algunas líneas al mediocampista nacido en Cúcuta y de 33 años. "James Rodríguez ya no es el mismo tras saber que no irá al Mundial y sí, sí se nota: No volvió a dar pases de gol. No volvió a anotar. No volvió a figurar. No juega con entusiasmo", se leyó en uno de los apartes de la citada columna.

"Y aparte se hizo expulsar, por lo que no estará en la ida ante La Máquina Cementera de la Cruz Azul", complementó. Y es que León clasificó gracias a los ahorros de las primeras jornadas, porque el cierre de la fase regular fue con derrotas y deficientes presentaciones en lo táctico y futbolístico.

"El tema de que los sacaron del Mundial de Clubes los afectó mucho… y se notó en León contra Rayados. León está muerto, caído, sin ganas, sin calidad y sin ambición alguna", precisó Arizpe.

Así las cosas y más allá de las afirmaciones en los medios, estará en Berizzo y en el plantel de jugadores aprovechar los días para trabajar, corregir y retomar un estilo de balompié que les permita