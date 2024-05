James Rodríguez no fue convocado en Sao Paulo y su técnico le mandó un mensaje

James Rodríguez fue una de las ausencias de Sao Paulo, este domingo, en el triunfo 3-1 sobre Vitória, por el Brasileirao. Aunque se pensó que era por lesión, se conoció que no fue así y todo fue por una decisión técnica. ¿Qué pasó?

El entrenador del equipo ‘tricolor’, el argentino Luis Zubeldía, habló en rueda de prensa luego de la victoria y al ser preguntado por la no convocatoria del mediocampista colombiano, dejó un mensaje claro y concreto sobre ese tema.

¿Por qué James Rodríguez no fue convocado para Sao Paulo vs. Vitória?

"Tomo decisiones en relación a lo que veo y por eso estoy aquí, para tomar decisiones. Si James no está es porque considero que tienen que estar otros compañeros", fue la contundente respuesta de Luis Zubeldía sobre la ausencia del futbolista colombiano.

Además, el técnico de Sao Paulo explicó que "tengo claro cuál es mi profesión y tengo claro cuál es mi responsabilidad. Un entrenador siempre está tomando decisiones, y junto con mi 'staff' nos aseguramos de que esas decisiones sean siempre a favor del grupo y que lo sean, para él. En su mayor parte, positivo. El entrenador será juzgado por el resultado final, ¿no? Pero hay algo que he aprendido en 15 años en la profesión, es que las decisiones siempre serán basadas en lo que veo y en el conjunto".

Para terminar, Zubeldía mencionó que James Rodríguez no está ‘borrado’ del equipo, pero tendrá que demostrar y convencerlo a él.

"Todos los jugadores son considerados, pero al final del día o antes de los partidos tengo que tomar decisiones", finalizó el DT de Sao Paulo sobre el futbolista nacido en Cúcuta.

🎙️ Zubeldía sobre não relacionar James Rodríguez: "Eu tomo decisões em relação ao que vejo e para isso estou aqui, para tomar decisões. Se não está o James, é porque considero que tem que estar outros companheiros. Tenho clara qual é a minha profissão e tenho clara qual é a minha… pic.twitter.com/f0fiegnkqn — Somos São Paulinos (@somosaopaulinos) May 5, 2024

James Rodríguez viene de estar ausente en cinco de los más recientes seis partidos del equipo 'tricolor' sumando Brasileirao, Copa de Brasil y Copa Libertadores, por molestias y ahora por decisión técnica contra Vitoria.

Desde la llegada del técnico argentino Luis Zubeldía luego del despido de Thiago Carpini, el timonel ha mencionado siempre que el talentoso jugador colombiano deberá demostrar estar a punto para un ritmo físico como el del balompié de ese país.