James Rodríguez no juega en el Rayo Vallecano por aparente represalia; se habría condenado

James Rodríguez llegó al Rayo Vallecano en agosto 2024 como el fichaje más importante de la temporada para el equipo de la capital española, pues arribó con el rótulo de mejor jugador de la Copa América.

Sin embargo, empezó teniendo pocos minutos, luego fue condenado eternamente al banco de emergentes y ahora ya no aparece en las convocatorias, pese a no estar lesionado

Este panorama llenó de misterio y especulación lo que está ocurriendo con el cucuteño de 33 años de edad debido a que Íñigo Pérez, su entrenador, ha manifestado públicamente que no puede contar lo que está ocurriendo.

Publicidad

A su vez, Raúl Martín Presa, presidente del club, fue en la misma línea con sus declaraciones: “Yo sé por qué [no juega], pero yo tampoco puedo ni debo decirlo”.

En consecuencia, la prensa especializada ha cargado tintas contra el propio futbolista debido a la entrevista que este recientemente concedió en Madrid, donde dio a entender que sus condiciones están por encima que las del resto del plantel, algo que habría sido tomado de mala manera en el conjunto de Vallecas y que ahora le estaría costando caro.

Publicidad

Las palabras por las que James habría sido borrado en el Rayo Vallecano

El creativo colombiano dio a entender con sus palabras que el club no se amolda a sus condiciones y que su talento requiere de otro tipo de equipo.

“Sé dónde correr, dónde pedir el balón y dónde crear espacios”, apuntó sobre la cuota de sacrificio que su técnico le exige a la hora de presionar y recuperar el balón.

Además, señaló que en la Selección Colombia sobra lo que falta en el Rayo y que por eso puede brillar con la camiseta de la escuadra nacional: “En la Selección se me facilita todo porque tengo jugadores al lado que juegan muy bien y que quieren jugar bien, como yo. Para mí es mucho más fácil cuando tienes jugadores al lado que juegan a lo mismo que tú”.

Publicidad

Y lanzó más dardos para el DT del Rayo: “Soy importante dentro del esquema de él [de Néstor Lorenzo]… Como lo he demostrado con los partidos con Colombia, allí si no estoy físicamente bien, no jugaría”.

Estas palabras habrían sido tomadas como desplante, incluso como menosprecio, del mediocampista

hacia el equipo al que actualmente pertenece, motivo por el que habría sido dejado al margen.

Publicidad

En consecuencia, Rodríguez no sería tenido en cuenta para los encuentros que le restan al elenco de la franja cruzada en el presente año en la Liga de España : de local contra el Villarreal, el miércoles 18 de diciembre, y como visitante frente al Betis, el domingo 22 del mismo mes.

Ahora, en el mercado de pases de enero de 2025, las partes buscarían una salida para el colombiano, pese a que actualmente no suenan clubes que lo quieran incorporar.