“Yo sé por qué James Rodríguez no juega”: presidente del Rayo Vallecano destapó la olla

La borrada que está teniendo James Rodríguez en el Rayo Vallecano parece no tener reversa, pues empezó teniendo escasos minutos de juego, luego fue enviado definitivamente al banco de suplentes y en el partido contra el Real Madrid, del pasado 14 de diciembre, ni siquiera fue convocado por Íñigo Pérez, su entrenador.

Pese a que el jugador había dicho días antes estar en óptimas condiciones físicas y de salud, no fue tenido en cuenta para el encuentro, uno de los más importantes de la temporada, duelo que quedó 3-3 y que hizo parte de la fecha 17 de la Liga de España .

En consecuencia, el director técnico del conjunto de Vallecas dijo ante los medios de comunicación que no podía contar lo que estaba pasando con el futbolista ‘cafetero’ de 33 años de edad.

Fue por ello que la prensa ibérica, en busca de respuestas, acudió ante el presidente del club de la franja cruzada, pues fue él quien lo contrató y quien comprometió el capital de la institución para tener al zurdo en el plantel.

Presidente del Rayo Vallecano dice saber por qué James no juega

Raúl Martín Presa, mandamás del equipo, fue consultado al respecto y afirmó conocer los motivos por los que el futbolista cucuteño está siendo dejado al margen de la competencia en la Liga de España

Fue así como en la Cadena SER le preguntaron al directivo: “Nos ha dicho el entrenador que no puede decir por qué James no está convocado, ¿a usted se lo ha dicho?”.

Frente a la consulta, el dirigente afirmó saber qué está pasando: “Yo sé por qué, pero yo tampoco puedo ni debo decirlo”.

No obstante, argumentó que todo tiene que ver con una decisión técnica: “Ahora, nos tenemos que centrar en los que están. James es un fichaje del club y los jugadores los firmó yo… Todos los fichajes siempre están consensuados con la dirección deportiva y cuando lo consideramos oportuno, con el entrenador, y en este caso se ha hablado. Es decir, él [el entrenador] decide que no juega porque otros jugadores son mejores. Yo no soy el entrenador”.

Sus palabras, desde el minuto 2:48:

En consecuencia, queda abierta –más que nunca– la posibilidad de que Rodríguez se vaya en el mercado de pases de enero de 2025, ya que se presume que no volverá a tener acción con el elenco de Vallecas, al que le restan 2 partidos en 2024: de visitante contra el Villareal, el miércoles 18 de diciembre, y como local frente al Betis, el domingo 22 del mismo mes.