James Rodríguez no para de figurar con León, pero le salió competencia con Sergio Ramos

El debut de Sergio Ramos con los 'Rayados' de Monterrey, la consistencia del líder León del colombiano James Rodríguez y la de su compatriota Diber Cambindo, máximo goleador, fueron lo mejor de la octava jornada del Clausura del fútbol mexicano, concluida este domingo.

Este sábado,Sergio Ramos demostró estar en buena forma a sus casi 39 años. En 79 minutos remató cinco veces, hizo siete recuperaciones de balón y cuatro despejes, además de convertirse en el director de orquesta de la defensa en la victoria del Monterrey por 3-1 sobre San Luis.

Alegre en su regreso a las canchas luego de casi nueve meses de ausencia, Ramos contagió a sus compañeros que se acoplaron bien y vencieron con dos goles del argentino Germán Berterame y uno del español Oliver Torres.

James Rodríguez y Sergio Ramos, figuras con León y Monterrey en la Liga de México. Fotos: AFP y Getty

Monterrey aparece en el noveno lugar con tres victorias, tres empates, dos derrotas y 12 puntos, 11 menos que el León del mundialista James, que mostró un fútbol práctico y en su estadio se mantuvo como único invicto, al vencer por 1-0 a los Tigres UANL.

Publicidad

En otro duelo sabatino el colombiano Steven Mendoza convirtió un gol en el minuto 7, de zurda a pase del venezolano Jhonder Cádiz, después de lo cual el León defendió bien y llegó a siete triunfos, dos empates y 23 unidades, tres encima del campeón América, que superó a los Pumas UNAM por 0-2.

Con anotaciones de Israel Reyes y el español Álvaro Fidalgo, las Águilas del entrenador brasileño Andre Jardine retomaron el camino ganador, al aprovechar que jugó con un hombre más todo el segundo tiempo, por la expulsión del peruano Piero Quispe.

Publicidad

América le saca dos unidades al Necaxa del estratega argentino Nicolás Larcamón, que el viernes superó por 3-1 al Mazatlán con goles del argentino José Paradela, de Alan Montes y de Cambindo, ratificado como líder goleador con nueva anotaciones, cuatro más que el portugués Paulinho, del Toluca.

El europeo hizo un triplete para guiar al Toluca a una goleada por 0-4 sobre el Juárez, que aupó al equipo al sexto lugar de la tabla de posiciones.

En otros partidos de la fecha ocho, el viernes Puebla venció por 2-0 al Tijuana; el sábado el Guadalajara superó por 2-1 al Pachuca y este domingo Santos Laguna aventajó por 2-0 al Atlas y Cruz Azul, por 1-0 al Querétaro, para subir al cuarto escaño.

El Clausura se reanudará el martes y miércoles con seis partidos restantes de la novena jornada, iniciada la semana pasada con los triunfos de Necaxa, 0-4 sobre Atlas y Cruz Azul, 0-1 sobre Santos Laguna, además del empate 1-1 entre América y León.

Publicidad

- Partidos restantes de la novena jornada del Clausura mexicano:

Martes 25 de febrero:

Tigres UANL vs. Juárez FC

Mazatlán vs. Monterrey

Tijuana vs. Pumas UNAM.

Publicidad

Miércoles 26 de febrero

Pachuca vs. Puebla

Toluca vs. Querétaro

San Luis-Guadalajara.