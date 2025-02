Jorge 'Polilla' Da Silva y la preocupación en América de Cali que no lo deja dormir

América de Cali no paso del empate con el Deportes Tolima por la fecha 6 de la Liga Betplay I-2025 y se tendrá que conformar con la segunda plaza de la tabla de posiciones de la Liga Betplay I-2025. Juan Fernando Quintero y los demás jugadores 'escarlatas' prácticamente no generaron peligro en un conjunto pijao que jugó con su nómina alterna, pensando en el juego de vuelta contra Melgar por la Copa Sudamericana. Jorge 'Polilla' Da Silva, entrenador de los rojos', habló sobre la paridad en Ibagué.

De entrada, el uruguayo comentó si el resultado iba de acuerdo a lo que se dio en la cancha del Manuel Murillo Toro. "Fue justo el empate, creo que ninguno de los dos equipos pudimos romper la zona defensiva rival. Tuvimos un buen control del partido hasta tres cuartos de cancha, con mucha facilidad y un juego prolijo, pero nos faltó profundidad. Hubo muy pocas opciones de gol y al Tolima le pasó igual", dijo 'El Polilla'.

Luego, el entrenador de los 'diablos rojos' intentó explicar por qué sus dirigidos no comienzan con el pie derecho los encuentros. "Es algo que se tiene que mejorar. El otro día terminamos el primer tiempo un poquito molestos porque comprendíamos que no habíamos aprovechado los primeros 45 minutos para jugar. Por suerte, se reaccionó en el segundo tiempo y se logró una victoria. Hay que analizar en profundidad el porqué. No es que nosotros planteemos especular en el primer tiempo y después replantear todo; la idea siempre es salir a la cancha con mucha intensidad desde el primer minuto. No sé cuál es la razón por la que nos ha costado tanto los primeros tiempos", concluyó.

Otras declaraciones de Jorge 'Polilla' Da Silva:

¿Por qué fue desconvocado a última hora Marcos Mina?

"Lamentablemente, hoy en la mañana nos encontramos con una triste noticia: el jugador tuvo el fallecimiento de un familiar. Él se enteró a la medianoche y prácticamente no durmió, y obviamente nos pareció que lo más lógico era dejarlo por fuera del plantel. De hecho, regresó hoy a primera hora a Cali y por eso no pudimos tenerlo."