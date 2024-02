¿James Rodríguez no supo adaptarse al fútbol de Brasil?: esto dicen sobre su ausencia

Desde hace varios días, James Rodríguez ha sido la incógnita del Sao Paulo. El zurdo, desde que inició la temporada, no ha tenido minuto con el cuadro 'tricolor' y son varias las cosas que se han dicho alrededor de la actualidad del futbolista.

De hecho, semanas atrás, hubo versiones que lo acercaban a un posible regreso al fútbol europeo con el Besiktas, pero aún no está nada dicho.

No obstante, luego de que Sao Paulo haya logrado llevarse la Supercopa de Brasil, luego de vencer al Palmeiras de Richard Ríos por un marcador de 4-2 en la tanda de penales, Carlos Belmonte, uno de los directores deportivos de la institución, habló sobre la ausencia de Rodríguez Rubio para el partido disputado en Minas Gerais.

"Lo tomamos con total naturalidad. James no ha tenido ningún problema desde que llegó. Él entrena y trabaja. Pero el fútbol brasileño es más intenso y no supo adaptarse", tajante declaró Belmonte en declaraciones recogidas por el medio 'Globo Esporte'.

Sin embargo, no solo se quedó ahí, sino que dio otra razón más del posible descontento del cucuteño con el Sao Paulo: la falta de continuidad en el once titular. "Es un jugador de otra estantería. Como no juega, no está satisfecho", agregó el director deportivo.

Además de ello, puso de ejemplo a un jugador que paso por las filas del equipo hace algunas temporada: Dani Alves, asegurando que es un caso similar, pues nadie está por encima de la institución. "Obviamente, desearía que estuviera aquí. Pidió no estar allí y lo respetamos. Seguimos trabajando para que él permanezca con nosotros. Lo dije de Daniel Alves. Nadie es más grande que São Paulo. Trabajamos para São Paulo", fueron las palabras del directivo.

Finalmente, Carlos Belmonte pidió paciencia con el tema de James Rodríguez, además de no cerrar la puerta a un traspaso en un futuro. "James también es un buen tipo. Sólo mantén la calma, ten una conversación. Si no funciona, en algún momento se irá. Ya nos ha ayudado mucho incluso sin jugar. Él y Lucas afectaron la autoestima de los fanáticos. Ambos fueron importantes", de esta manera culminó su intervención el director deportivo.

Por otro lado, Julio Casares, presidente del Sao Paulo, también dio palabras respecto a los rumores de salida de James de la institución, además de su ausencia en el estadio Mineirao, pues los miembros del plantel que no fueron convocados para el partido de la Supercopa de Brasil, alentaron desde las gradas. No obstante, el zurdo no estuvo presente en el escenario deportivo.

"Es una opción. Todos vinieron, pero él no vino. Estaba animando, llamó a la gente allí, no vino, pero estaba animando. Estoy seguro de que mañana entrenará con nosotros. Lo que importa es que São Paulo salió campeón. Hoy tenemos que hacernos preguntas como ésta: '¿Cuándo no duró el tiempo? ¿Cómo juega este equipo? ¿Cómo está esta afición de mayor crecimiento en Brasil?", aseguró el mandamás del Sao Paulo..