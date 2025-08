Dylan Borrero, figura de América, señaló y atacó a Santa Fe; "si no demando, no me pagan"

América de Cali perdió 2-1 en su visita a Independiente Santa Fe por la fecha 5 de la Liga BetPlay 2025-II. Pero en El Campín se formó una polémica por el segundo y definitivo gol de los 'cardenales', en el que muchos reclamaron que había salido la pelota de la cancha, aunque los jueces dejaron seguir la jugada, algo que generó molestia en la interna de los vallecaucano, y así lo expresó Dylan Borrero ante la prensa.

El talentoso jugador de los 'escarlatas' y con pasado en el cuadro bogotano, tildó de "robo" la decisión de los colegiados de no revisar el VAR y esa acción con detenimiento para darse cuenta de la salida del esférico.

"Todo el mundo la vio, una vergüenza, vengo a Colombia y pasan estas cosas. La pelota sí salió, pueden ver la repetición, ya la vimos y sí salió y el árbitro nunca fue al VAR. es increíble que pasa esto aquí. Sí, es un robo, lo declaramos así", declaró Dylan Borrero a 'ESPN'.



Dylan Borrero y la demanda que le hizo a Santa Fe

Además, el habilidoso jugador, quien comenzó su carrera en el equipo bogotano, contó que el actual presidente de la institución 'cardenal', Eduardo Méndez, no quiso saludarlo luego de una demanda que puso el jugador hace un tiempo por un dinero que le debían.

"Desde que me fui de Santa Fe nunca quise hablar, me mandaban mensajes los hinchas que robé a Santa Fe. Hermano, solo hice mi parte porque duraron tres años para poder pagar, si no demando no me pagan la venta que hicieron", contó de entrada sobre los duros comentarios y señalamientos que ha sufrido por parte de los seguidores del rojo capitalino.

“Duraron tres años para poder pagar, sino demando no me pagan la venta que hicieron. Fui hablar con el presidente y no me saludó. Ya nos veremos las caras.”.



Y para terminar, Dylan Borrero contó que el presidente de los 'cardenales' no tuvo una buena actitud con él cuando se cruzaron en el estadio El Campín, todo por el reclamo del dinero que hizo hace algunos años el propio jugador, de su venta al Atlético Mineiro, de Brasil.

"Eso el presidente no lo sale a decir, me voy infelizmente por lo que pasó, quise saludar al presidente y no me saludó, pero bueno, después nos vamos a ver las caras y le mando un saludo", cerró diciendo el actual futbolista del América de Cali, quien viene siendo figura e importante en el cuadro vallecaucano dirigido por Diego Raimondi, ocupando el lugar que dejó Juan Fernando Quintero, quien se fue a River Plate, de Argentina.