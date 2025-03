James Rodríguez, ofendido e indignado; ¿se irá de León por no jugar el Mundial de Clubes?

Este viernes 28 de marzo, el Club León realizó una rueda de prensa abierta a los medios de comunicación, para dar una voz oficial sobre el reciente pronunciamiento de la FIFA, que descartó al cuadro ‘fiera’ para el Mundial de Clubes, debido a la prohibición de multipropiedad.

Y justamente, como una de las principales figuras del equipo, James Rodríguez salió a hablar sobre el tema ante los medios presentes, dejando en evidencia su disgusto y hasta rabia por la decisión tomada, ya que, a su concepto, los de Guanajuato se ganaron el cupo al certamen orbital en la cancha.

“Es una injusticia grande y eso no lo pienso solo yo, sino que también todos los que estamos en el equipo. Yo creo que se ha ganado todo dentro del campo. Como club estamos un poco golpeados con todas estas cosas, yo creo que pensando todo esto, si estamos fuera es algo que no es justo. El equipo que vaya a entrar, se va a ver manchado el fútbol, yo creo que no es algo justo con la institución que ha hecho cosas grandes y todo el mundo que ha comprado cosas, hinchas que han hecho cosas para poder ir y cómo les vamos a decir ahora que no van2, indicó de entrada, ‘picante’, James Rodríguez.

Sumado a eso, el ‘10’ le hizo un ‘jalón de orejas’ a la FIFA para que resuelva el caso lo más rápido posible: “Quién les va a devolver eso a los hinchas, aparte de todo eso esto va como en una misma zona también. Yo creo que el interés va más allá de muchas cosas fuera. Yo tengo dudas, es raro y creo que hay un interés muy grande para que alguien esté ahí, entonces yo creo que FIFA se tiene que poner ‘pilas’ con eso porque yo tengo dudas, yo tengo dudas y el fútbol se ve manchado”.

¿James Rodríguez se irá de León si no juega el Mundial?

De manera contundente, el colombiano respondió sobre su continuidad en el cuadro de Guanajuato, de no poder disputar el certamen orbital, que este año se disputará en Estados Unidos.

“Yo estoy aquí feliz, me han tratado bien, desde que llegué el primer día no nos tiene que sacar del foco todo lo que está pasando. Yo estoy feliz y hasta el día que esté; tengo un contrato por un año y lo voy a cumplir hasta el último día o si quiere el club hoy rescindir. En el club tienen que estar tranquilos porque estoy feliz acá, independientemente si se juega o no el Mundial, eso no va a cambiar nada en que yo me quiera quedar, aquí estoy feliz y estoy bien”, sentenció el ‘10’.