"En Selección Colombia pueden pensar en Juan F, Quintero, titular; y James Rodríguez, suplente"

James Rodríguez y Juan Fernando Quintero fueron tema de conversación este jueves 27 de marzo en el programa 'Jugada Maestra', que se transmite por Ditu, la nueva plataforma de Caracol Televisión.

Allí, los panelistas llegaron a la conclusión de que el '10' debería ser suplente en la Selección Colombia y que 'Quinterito' ocupe su lugar en la titular; todo esto tras los resultados recientes de los dirigidos por Néstor Lorenzo en las Eliminatorias Sudamericanas.

Fue así como Norberto Peluffo, ex DT de Millonarios, Junior de Barranquilla y Cali, entre otros, dejó su postura clara sobre quién debería ser el '10' inicialista de la 'tricolor': armó el debate. Recordemos que 'Juanfer' no vio minutos ni contra Brasil, en Brasilia, ni frente a Paraguay, en el Metropolitano. Habló de los cambios que hizo Néstor Lorenzo

"No entiendo por qué hasta hoy, he leído que es un bruto (Néstor Lorenzo), que no tiene personalidad y carácter; que no sabe leer; pero eran los mismos que lo alababan. Yo siempre he dicho que en el proceso de Lorenzo ha sido resultadista, hoy es un mismo equipo pero los resultados no se dan. Sí me parece que estos últimos partidos, a mí me parece increíble que Quintero esté en la Selección y no juegue, que Lorenzo no lo vea como una buena opción. Que salga James y entre Quintero, o que James sea suplente y entre Quintero. Cierto que Lorenzo se la ha jugado por unos jugadores, y ahora que no gana, se la cobran", pronunció Peluffo en 'Jugada Maestra'.

Pero ahí no paró todo porque continuó debatiendo su punto: "Hay jugadores que le pueden dar otras cosas a la Selección, él sigue llevando a 'Juanfer' y no lo ve, pero lo de 'Juanfer' es algo muy marcado y todo el país lo reclama. Incluso pone primero a Carrascal (Jorge)".

A lo que Nelson Gallego, otro de los panelistas, también estuvo de acuerdo con la postura que indicó Peluffo. "James es un buen jugador y líder, pero qué tal que ese líder esté en el banco (Juan Fernando Quintero), que haga un par de jugadas; pero en Colombia que haya otro '10', que pueda jugar en lugar de ellos. Campaz es un número '11'. Necesitamos que el técnico no se equivoque tanto".

Otras declaraciones de Norberto Peluffo:

- ¿Hay problemas dentro de la Selección por la falta de resultados positivos?

"Eso es viejo que cuando no se gana es problema y cuando se gana también hay problemas. Los jugadores aceptaron las decisiones del entrenador. Pero que digan que hay problemas en la selección, yo digo que es un buen grupo y que la tienen clara con la situación que están pasando. Me parece que están pensando en que el objetivo es mejorar e ir al Mundial".