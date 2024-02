James Rodríguez y el papel que cumpliría en Sao Paulo para este 2024: al '10' le buscan espacio

Luego de que el volante colombiano James Rodríguez,exjugador del Real Madrid y Bayern Múnich, pidiera disculpas al Sao Paulo y decidiera finalmente quedarse en el club brasileño para este año, desde el entorno ‘tricolor’ no solo lo han respaldado, sino que también ya le buscan cabida en el onceno titular.

"Pidió disculpas, quiere jugar en el Sao Paulo", afirmó el coordinador técnico del conjunto paulista, Muricy Ramalho, en un directo con dos periodistas brasileños.

Y es que, con la temporada en marcha, parece ser que al 'cafetero’ ya le están buscando lugar dentro del equipo, así como lo afirmó Ramalho, quien le envió un mensaje a Thiago Carpini, entrenador de Sao Paulo.

“Tengo la certeza de que el DT pensará en la manera de encajar a James. No tiene sentido que corra detrás del lateral, ahí tendrás uno menos. Hay que ponerlo en una posición en la que pueda armar el juego. Aquí, los ‘10′ están acabando, se dejan a un lado. Y cuando hay, no lo quieres porque no es intenso y esas cosas. Hay mucha gente que puede ser intensa para hacer el trabajo difícil que otros no saben”, dijo el coordinador de Sao Paulo.

Por otra parte, el directivo del cuadro paulista también elogió el comportamiento del internacional colombiano, del que alabó que "nunca" se apartó de los entrenamientos y "siempre cumplió con sus obligaciones", pese a su deseo inicial de abandonar el Tricolor de Morumbí.

"James Rodríguez es muy buena gente en el día a día con los jugadores y, claro, entendemos su pedido de disculpas. Quiere volver a jugar en el Sao Paulo y nosotros no podemos dejar de lado a un crack como él. Habló con el entrenador, pidió perdón y lo entendimos", explicó Muricy Ramalho.

¿James Rodríguez juega un fútbol desactualizado?

Días atrás, Rafinha se refirió al mediocampista colombiano y sus posibilidades de juego en Sao Paulo. No obstante, más allá de destacar su calidad, el brasileño enfatizó en el particular estilo que el cucuteño tiene y por el que le cuesta ‘encajar’ en el cuadro ‘tricolor’.

“El fútbol que James juega hoy no es el mismo al de hace 10 años. Es un grande, en su posición es dominante, uno de los mejores que hay. Pero para que funcione tiene que ser como lo hacen enSelección Colombiapara él (...) Jugar es difícil. ¿Cómo vas a sacar a un jugador de ahí para beneficiar a James en el juego?”, dijo Rafinha.