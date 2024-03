James Rodríguez y por qué le costó en Bayern Múnich: referente de la Bundesliga habló del colombiano

El presente de James Rodríguez está en Sao Paulo, donde, poco a poco, suma minutos. Sin embargo, su pasado no para de dar qué hablar. En esta ocasión, sacaron a relucir lo que vivió en Bayern Múnich, donde estuvo entre 2017 y 2019. Allí, ganó dos Bundesliga, una Copa de Alemania y dos Supercopas de Alemania, pero no pudo consolidarse y quedarse.

Eso generó toda clase de comentarios y opiniones en su momento. Y es que le costó hacerse con un lugar en el equipo, no pudo aprovechar sus oportunidades de la mejor manera y, al final, regresó al Real Madrid. Adaptarse no le fue nada fácil y así, incluso, lo expuso en una oportunidad. Razón por la que, en el 2024, se sigue hablando de ello, analizando todo.

Philipp Lahm, quien jugó 517 partidos en el Bayern Múnich, fue capitán y es todo un ídolo, tuvo una corta charla con Gol Caracol. Conocedor del ambiente que hay en el cuadro 'bávaro', el 'peso' de jugar en esta escuadra y lo que significa estar en la Bundesliga, explicó al detalle lo que le pudo haber pasado al mediocampista cucuteño, en aquel entonces.

"No es el primero, ni el último, ni el único futbolista que quizá ha trabajado al 100% y no se le dan las cosas. Los jugadores tienen que encajar en las ligas y creo que ese fue el caso de James Rodríguez, que no encajó en la Bundesliga y tampoco en Bayern Múnich. Ahora, me resulta difícil juzgarlo u opinar porque no jugué con él", expresó el campeón del mundo.

James Rodríguez y Rafinha en el Bayern Múnich Foto: AFP

Publicidad

James Rodríguez firmó 67 compromisos, con 4.300 minutos en total, defendiendo los colores del club alemán. Allí, marcó 15 goles y brindó 20 asistencias; además de recibir siete tarjetas amarillas. Esto lo hizo entre la Bundesliga, la Champions League y la Copa de Alemania. Cada vez que pudo, dejó buenas sensaciones en cancha, pero en otros casos le costó.

A partir de ese momento, volvió a las toldas del cuadro 'merengue' y después fue al Everton (Inglaterra), Al Rayyan (Catar), Olympiacos (Grecia) y Sao Paulo (Brasil). Justamente, en este club brasileño, está en la actualidad, completando casi 800 minutos, entre 18 partidos, donde también registra dos anotaciones y cuatro pases de gol. Ya el pasado quedó atrás.