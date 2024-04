James Rodríguez y una confesión inesperada: dio la fecha de su retiro del fútbol

James Rodríguezes uno de los futbolistas colombianos que ha logrado tener éxito en el fútbol de Europa, vistió camisetas como la del Real Madrid, Porto, Bayern Múnich, entre otras, y en la actualidad es una de las figuras de la Selección Colombia que marcha de buena manera en las Eliminatorias Sudamericanas.

Si bien ahora no goza de la regularidad deseada en el Sao Paulo, de Brasil, el volante cucuteño 'enamora' con su zurda mágica y pases cada vez que tiene la oportunidad. Lo cierto es que en las últimas horas, Rodríguez Rubio sorprendió con una declaraciones en medio de una transmisión en 'Twitch' mientras veía un partido de su equipo, FC Atlético Parceros, en la Kings League Américas.

Al ex'merengue', le consultaron por la fecha de su retiro del fútbol y éste no dudó en responder que puede que le queden al menos "tres añitos" en el campo de juego. Eso sí, su ilusión es hacerlo jugando un certamen importante.

James Rodríguez con Sao Paulo en Copa Libertadores frente a Talleres, en Argentina. DIEGO LIMA/AFP

¿Qué fue lo que dijo James Rodríguez sobre su fecha del retiro del fútbol profesional?

"La idea es jugar el Mundial de Estados Unidos y pensar bien. Me quiero retirar en una competición grande y en un buen equipo. Aprovécheme y véanme en estos tres añitos que quedan porque quizás sean los últimos. No sé todavía, estoy pensándolo bien muchachos", dijo el '10' de la 'tricolor' en medio de la transmisión del partido de la popular Kings League Américas.

James tiene 32 años y en caso de que cumpla su palabra, lo haría después de la Copa del Mundo del 2026 en la que aspira estar con la Selección Colombia; tendría 35 años, una edad en la que es habitual que los futbolistas de élite deciden 'colgar los guayos'. El centrocampista agregó que su intención es culminar en un buen momento.

"Yo me quiero retirar bien. No quiero que el fútbol me deje, yo quiero dejarlo, no que el fútbol me deje a mí, así que quiero terminar en un buen momento. Si me siento bien física y mentalmente para jugar un año más o dos, lo voy a hacer, pero todavía no sé. En tres años pueden pasar muchas cosas", complementó el número '55' del Sao Paulo.

¿Cuál es el próximo partido de James Rodríguez?

El cucuteño espera sumar minutos este miércoles 10 de abril con Sao Paulo, que enfrenta al Cobresal por la segunda jornada del grupo B de la Copa Libertadores. El equipo donde milita James Rodríguez quiere recuperar el terreno perdido y sumar en el certamen internacional.