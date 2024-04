La clave de Martín Demichelis para tener volando a Miguel Ángel Borja, en River Plate

Miguel Ángel Borja sigue ‘dulce’ con River Platey, el pasado domingo, se vistió de héroe en el juego frente a Rosario Central para conseguir la victoria 2-1, con un doblete. El delantero colombiano fue el encargado de liderar la remontada del equipo ‘millonario’, en el Monumental.

Después del juego, se conoció el pedido especial que le hizo Martín Demichelis al ‘Colibrí’ para poder aprovechar más oportunidades y poder destacarse en el frente de ataque, como terminó sucediendo.

“Me decía ‘no te vayas a salir del área, quedate, alargalos que se van a generar los espacios’. Eso fue lo que traté de hacer. Muchas veces no toco la pelota, me gustaría salir y tocarla. Pero son decisiones del entrenador que tengo que respetar. Lo he escuchado y hoy se vio el resultado de lo que él me dijo”, fueron las palabras del delantero nacido en Tierralta, Córdoba.

Inclusive, los dos goles de Borja en la noche del domingo 7 de abril vienen de centros al área, que fueron bien aprovechados por el colombiano, que sabe manejar los espacios cerca del arco.

Publicidad

Lo cierto es que Miguel Ángel Borja parece cómodo estando bajo el mando de Demichelis, donde ha encontrado la confianza y la continuidad necesaria para ser el ‘killer’ de River. En sus palabras también tiene agradecimiento hacia el entrenador argentino, con quien celebró el segundo tanto contra Rosario Central.

Miguel Borja en el juego contra Rosario Central. Marcelo Endelli/Getty Images

“Se lo dije a él, que lo iba a abrazar porque tenemos una linda relación, cada día se fortalece más. Además, quiero aprovechar para decirle a la gente que nos apoye y también al cuerpo técnico porque los de los otros equipos quieren que el plantel esté roto y nosotros no podemos darle ese gusto, tenemos que estar juntos, apoyar al entrenador, acompañar como lo vienen haciendo y no darles de comer a ellos. El grupo está excelente y quedó reflejado en el segundo gol, donde vinimos todos a abrazarnos”, dijo Borja Hernández.

Publicidad

¿Cómo calificaron a Borja, tras el partido contra Rosario Central?

En los medios locales, también aprovecharon para destacar al ‘Colibrí’, que fue elegido como la figura del partido por los dos tantos marcados. En el diario ‘Olé’ le dieron una puntuación de ocho y le dejaron elogios por su efectividad goleadora.

“Animal del gol. De estar estático como referente de área a meter un doblete con jerarquía que lo ubican en la cima de la tabla de goleadores. Impresionante efectividad”, describieron sobre el cordobés.