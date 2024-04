¿Es James Rodríguez un problema para Sao Paulo?: así analizaron al colombiano en la interna del club

La derrota frente a Talleres, por 2-1, en el debut de la Copa Libertadores 2024, todavía sigue haciendo eco en el entorno de Sao Paulo. Especialmente por lo que fue la titularidad y actuación deJames Rodríguezen cancha.

Y justamente, uno de los futbolistas que se refirió al tema fue Luciano da Rocha Neves, quien, para darle paso al cucuteño en el once inicial, terminó en el banco de suplentes en el juego contra los argentinos. No obstante, parece ser que el ambiente en el cuadro ‘tricolor’ y la relación con el colombiano es positiva, más allá de las decisiones de Thiago Carpini.

“James es un gran jugador, eso lo ve todo el mundo. Aquí cada uno tiene su oportunidad, yo sé esperar mi momento. Estoy luchando por mi espacio, a veces no lo estoy haciendo tan bien, lo entiendo. Todos los años es lo mismo, tengo que venir aquí y demostrar mi valía. Pero así es el fútbol, si el jugador no tiene que demostrar algo es muy fácil”, afirmó de entrada el compañero de James Rodríguez en Sao Paulo, dejando claro que con el cucuteño no hay lío en la disputa por el puesto.

James Rodríguez con San Paulo en Copa Libertadores frente a Talleres. DIEGO LIMA/AFP

Sumado a eso, Luciano llenó de elogios al mediocampista de 32 años, afirmando que está a la altura para vestir los colores del cuadro paulista, así como cuando lo hace en el combinado ‘cafetero’: “James es un gran jugador, él y yo hablamos mucho, bromeamos, está en la revisión, pero es opción del entrenador, lo respeto. No sé cómo la gente dice que no puede jugar aquí (en Sao Paulo) porque cada vez que entra, juega bien, como en la Selección”.

Cabe destacar que este comentario llega en el mejor momento para James, teniendo en cuenta que los últimos díaslas opiniones han estado divididas en torno a lo que fue el debut del colombiano con Sao Paulo en la Copa Libertadores.

Mientras algunos dicen que el problema de la derrota del cuadro ‘tricolor’ justamente fue el colombiano, otros destacaron la labor del ‘cafetero’ con la pelota, afirmando que el nivel mostrado en cancha por parte del equipo fue algo más colectivo que problema únicamente del colombiano.

¿Cuándo vuelve a jugar el Sao Paulo?

El siguiente compromiso del cuadro paulista será el próximo miércoles contra Cobresal, en Brasil, por el duelo correspondiente a la segunda jornada del grupo B en la Copa Libertadores 2024.

Se espera que para ese juego James Rodríguez sea de partida o, aunque sea, logre sumar algunos minutos en cancha.