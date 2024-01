Jaminton Campaz y un cercano final de su novela: se definirá su equipo para 2024

Desde hace varios días, se viene hablando del regreso de Jaminton Campaz a Rosario Central. Situación que produjo que este viernes 19 de enero, según informaron desde Argentina, el acuerdo entre el colombiano y los 'canallas' estaría catalogado como "inminente".

Según comentó el medio argentino 'TyC', el 'cafetero' estaría muy cercano de volver a Argentina y estar de nuevo bajo la batuta de Miguel Ángel Russo. "Las informaciones que llegan desde el círculo íntimo del 'Bicho' señalan la inminencia de un acuerdo contractual que incorpora un contrato por tres temporadas con los auriazules y los derechos federativos correspondientes", comentaron en el portal deportivo.

Hecho que traería la calma al conjunto 'canalla', pese a lo que días atrás,Miguel Ángel Russo había comentado. "Conozco a los colombianos, no me conmueve nada. Sé como son las cosas. Hay que abrirse y saber lo que tiene que hacer cada uno. Hablé con él en su momento. Hoy no tengo sensaciones, tengo realidades. A mi no me altera. Si viene, hasta él (Jaminton Campaz) mismo sabe lo que tiene que hacer. Son tres partes: Gremio, Central y él. Y no es tan simple" , dijo el entrenador argentino en rueda de prensa el jueves.

¿Qué se conoce de la situación de Jaminton Campaz?

Las últimas semanas para Rosario Central han sido ajetreadas, luego de conocerse que Jaminton Campaz regresaría a Gremio, ya que produjo preocupación en el club 'canalla', pues en este 2024 afrontará importantes desafíos como la Copa Libertadores.

Jaminton Campaz, festejando un gol con Rosario Central. Foto: Twitter de @RosarioCentral.

Publicidad

Sin embargo, en territorio brasileño han sido conscientes que la estadía del colombiano en el 'Tricolor Gaúcho' sería corta y en cuestión de días su futuro deportivo quedaría arreglado. "Pese a su destacada temporada en el fútbol argentino, el volante ofensivo no llegó a un acuerdo para quedarse en Rosario Central, pero eso no significa que se utilizará en Porto Alegre. De hecho, el futuro del colombiano está abierto y nuevos capítulos están por venir, incluida la posibilidad de una nueva salida" , manifestaron en 'Globo Esporte', en su momento.

Por el momento, lo que sí es una realidad es que Rosario Central jugará este viernes 19 de enero a las 6:00 p.m. (hora de Colombia) contra Defensor Sporting, marcando así "la despedida de los 'canallas' por territorio uruguayo donde, hasta el momento, cosechó dos empates ante Liverpool (ganó por penales) y ante Colo Colo (cayó desde los 12 pasos)", anunció 'TyC'.

Quedará por esperar la decisión de Jaminton Campaz y si estará vestido con la camisa de Rosario Central en el 2024.