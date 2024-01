Miguel Ángel Russo respecto al caso de Jaminton Campaz: "La negociación con él es muy difícil"

Contrario a lo que muchos pensaban, al parecer, la novela entre Jaminton Campaz y Rosario Central sigue su rumbo. De hecho, este miércoles 17 de enero Miguel Ángel Russo, director técnico del conjunto 'canalla' habló respecto al tema.

En primera instancia, recalcó que la negociación ha venido siendo y está muy difícil, debido a tantos detalles que se tienen que ultimar tanto con Gremio de Porto Alegre, quien tiene gran parte de la ficha del jugador, Rosario Central, el club interesado en hacerse con el jugador, y el propio Jaminton Campaz, respecto a la duración del contrato, sueldo, entre otras cosas.

"En definitiva aparecen muchas versiones muchas cosas y la negociación con jaminton Campaz es muy difícil" , comentó de primera intención el argentino para 'ESPN'.

"Está Rosario Central, está Gremio, luego está el propio Jaminton Campaz; son muchas cosas, muchos factores y muchos lados que tienen que estar de acuerdo , lo cual yo también pido y tengo que estar de acuerdo", terminó por agregar el estratega.

Publicidad

De hecho, respecto al tema entre Campaz y Central, Russo ya había dado algunas declaraciones asegurando estar algo cansado sobre lo que está ocurriendo y prefería que ni siquiera le hablaran de ello. "Ni idea cuando se suma. Si viene, bien, y si no viene... No se puede estar esperando, tengo que dedicarme a los que tengo acá. No quiero ni hablar del tema" , fue lo dicho algunos días atrás el entrenador.

No obstante, en esta ocasión, aseguró estar algo más tranquilo y esperando a que se solucione todo, si es que hay una solución final. "Ahora estoy tranquilo y se debe tener algo de calma con el tema", fue lo dicho, finalmente, por Miguel Ángel Russo.

Miguel Ángel Russo, campeón con Rosario Central. @RosarioCentral

Por el momento, lo que sí es una realidad es que Jaminton Campaz tendrá que reportarse con Gremio de Porto Alegre para sus respectivos entrenamientos de cara a lo que será el inicio de las competiciones que tendrán para el año 2024.

Publicidad

"Rosario Central ejecutó la compra del 50% de los derechos económicos del volante ofensivo Jaminton Campaz, como estaba previsto en la opción del contrato de préstamo del atacante. Pero el jugador y el club argentino no llegaron a un entendimiento para un nuevo contrato y, de esa forma, Campaz regresa al Gremio, actual titular de su vínculo federativo", fue lo dicho por el conjunto brasileño para relatar de la mejor manera posible lo ocurrido entre los clubes y el jugador.

Por el momento, no se sabe si es que Rosario Central irá a la carga una última vez por el jugador para intentar convencerlo o si es que la resignación ya se apoderó del equipo y dejará que Campaz continúe su carrera en Brasil.