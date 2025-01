Jefferson Lerma y la insólita razón por la que solo jugó 17 minutos contra Leicester

En la tarde del miércoles 15 de enero, el Crystal Palace de los colombianos Daniel Muñoz y Jefferson Lerma visitó el King Power Stadium para medirse contra el siempre difícil Leicester City del inglés Jamie Vardy, en lo que sería un partido vital en su búsqueda de seguirse alejando de la zona de descenso de la Primera División de Fútbol inglés.

El partido finalizó a favor de 'las águilas' por un contundente 2-0 conseguido en la segunda parte; más allá del resultado, donde nuevamente Muñoz fue protagonista jugando todo el encuentro, los focos de los hinchas del Crystal Palace se volcaron en el otro colombiano del equipo, Jefferson Lerma, quien fue inicialista para este importante juego, pero tuvo que ser sustituido a tan solo 17 minutos del comienzo del mismo, dejando gran preocupación en la hinchada. Su entrenador, el austriaco Oliver Glasner reveló los insólitos detalles de su sustitución.

Minutos después de la finalización del partido, donde el Palace celebró alcanzar las 24 unidades en la Premier League, alejándose a 8 puntos del último puesto de zona de descenso, ocupado actualmente por el Wolverhampton, el director técnico entregó una rueda de prensa donde rápidamente fue cuestionado por el estado de salud del colombiano, quien es una las figuras del equipo y se retiró del campo de juego con evidentes molestias.

Glasner fue contundente y tranquilizador con sus declaraciones sobre el volante de la Selección Colombia, afirmando que no se trataba de una lesión, y que fue un tema que todavía no tiene claro, pudo contar que fue porque "no se sentía bien".

Publicidad

“Lerma abandonó el campo por enfermedad. Pudo ser gripe o problemas estomacales por la comida. No supe qué fue, pero no se sentía bien”, fueron las insólitas razones por las que Lerma no disputó más que 17 minutos en el partido. El austriaco, además, contó que Lerma no es el único futbolista que está padeciendo enfermedad en el plantel, pues reveló que tres jugadores "llegaron con lo justo" al partido, precisamente debido a problemas de salud.

Jefferson Lerma con el Crystal Palace. PAUL ELLIS/AFP.

Si bien, hasta el momento, ni el club ni el propio futbolista de 30 años han hecho un anuncio oficial del estado del vallecaucano, se espera que sólo sea un tema de virosis y pueda estar presente el próximo sábado 18 de enero, cuando 'las águilas' visiten al West Ham United, rival directo en su búsqueda de ir escalando posiciones, pues sólo los diferencian dos unidades.