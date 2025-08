Por ida de Nelson Deossa a Betis, DT de Monterrey compara la NBA con el fútbol europeo

Los futbolistas colombianos siguen dando de qué hablar en el fútbol internacional y sobre todo con el mercado de fichajes, que está más vivo que nunca, sobre todo en el continente europeo. Nelson Deossa, volante de 25 años, ya se encuentra en territorio español para firmar y ser oficializado como nuevo jugador de Real Betis. Pese a que su partida ya es un hecho, desde el Monterrey de México siguen hablando sobre él y hasta se atrevieron a comparar el caso de su transferencia con la NBA.

Las palabras en cuestión fueron realizadas por el director técnico de los 'rayados', quien dio a entender que el sueño de los futbolistas es jugar en el 'viejo continente', así como el anhelo de cualquier basquetbolista es llegar a Estados Unidos, la mejor liga del mundo.

"Le deseamos lo mejor; lo tuve poco, pero lo que vi de él me gustó. Yo a todos los jugadores que tengo siempre les deseo que puedan mejorar, aunque están en un club espectacular como 'rayados'. Es entendible que gente joven se quiera ir a Europa, que es un poco como la NBA en Estados Unidos; los jugadores de básquet en Europa se quieren ir a la NBA. Los jugadores que no son europeos, pues normalmente es donde está el foco de atención. Los mejores se quieren ir a Europa, así que nada... Que le deseamos lo mejor, que le vaya muy bien. Él sabe la exigencia que tendrá en el nuevo club y nada más. Ya no es un jugador nuestro, así que no vamos a hablar más de Nelson; sólo desearle buena suerte", dijo Doménec Torrent, estratega del conjunto mexicano.

Nelson Deossa es uno de los jugadores colombianos con buen presente. AFP

Deossa y su último mensaje antes de viajar a Sevilla

"Siento un agradecimiento hacia el club, porque confió en mí, y al él (se refiere a Doménec Torrent, el entrenador de 'rayados' de Monterrey desde el pasado 21 de mayo) también en esos partidos que dirigió en el Mundial del Clubes, donde apostó por mí, así que espero haberlos representado de la mejor manera dentro de la cancha y les deseo el mayor de los éxitos", expresó el de Marmato, Caldas, en el aeropuerto de Nuevo León antes de tomar su vuelo a tierras españolas.