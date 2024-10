Jhon Arias, frustración y malestar en Fluminense: ¿ahora sí le cumplirán uno de sus sueños?

Jhon Arias es uno de los jugadores de la Selección Colombia que más prestigio ha ganado a nivel internacional gracias a la trascendencia e importancia que tiene en la plantilla de Fluminense, de Brasil, en donde explotó definitivamente y ha dejado siempre su impronta de calidad y además al ser un profesional en todo el sentido de la palabra. Esas son razones de sobra para despertar interés de clubes de Europa.

De esa manera, recientemente se ha hablado en los medios brasileños de ofertas y averiguaciones sobre él de clubes de Rusia, Inglaterra, Turquía y de otras ligas, siendo Zenit y Galatasaray, en su momento, los más serios aspirantes a quedarse con sus servicios.

El hecho de que la dirigencia del 'Flu' no permitiera su salida ha generado en Arias un malestar y una especie de frustración, ya que uno de sus sueños no se cumple por ahora. Sin embargo, en las últimas horas se conoció una voz oficial sobre ese particular y al tema se le dio espacio en los principales medios.

Jhon Arias, jugador del Fluminense Foto: AFP

"Todo el mundo sabe que quiso salir (Arias) en la ventana de fichajes que pasó y que se le impuso una condición. La (propuesta) no logró lo que quería el Fluminense y acordamos que se quedaría hasta fin de año. En la ventana de diciembre, dadas las condiciones que acordamos con él, cumpliremos su deseo de jugar en Europa", expresó Mario Bittencourt, en declaraciones reproducidas por 'Globo Esporte'.

Además de eso, se confirmó en la mencionada nota que el chocoano, de paso por Patriotas, América y Santa Fe de nuestro país, no quiso renovar contrato con el popular equipo de Brasil, pese a una jugosa oferta de aumento salarial. Esto, ya que consideraron junto a sus agentes que el Fluminense incumplió una promesa de dejarle salir, en caso de recibir una oferta superior a los millones de euros.

¿Qué pasó con Jhon Arias?

Así las cosas, habrá que esperar qué decisiones vienen en los siguientes meses para Jhon Arias, quien a la par tiene la expectativa de salir en el listado del seleccionado colombiano, que dirige Néstor Lorenzo, para los partidos de Eliminatoria Sudamericana frente a Bolivia, en El Alto, y contra Chile, en Barranquilla.