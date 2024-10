"Jhon Jáder Durán será muy grande en el fútbol, si se deja guiar y oye consejos"

Jhon Jáder Durán es una de las grandes figuras actuales de Colombia en el fútbol del exterior . Sus goles y grandes presentaciones con el Aston Villa, de la Premier League, lo han convertido en un referente y una de las promesas de nuestro país que ya brilla por el mundo, con tan solo 20 años.

Para conocer un poco de la historia del antioqueño, en GolCaracol.com hablamos con Oswaldo ‘Sombra’ Durán, exarquero del fútbol colombiano con paso en clubes como el Atlético Huila, Nacional, Medellín u Once Caldas y tío de Jhon Jáder.

Oswaldo estuvo acompañando el crecimiento de Jhon Jáder, quien desde temprana edad se comenzó a destacar en las divisiones menores del Envigado, hasta llegar a debutar con 15 años en la Primera División. Aunque hace un buen tiempo, ‘Sombra’ reconoce el talento de su sobrino, también admite que tiene muchas cosas por corregir.

“Estamos hablando de un jugador que, si tiene los pies sobre la tierra, si se deja guiar por sus consejeros, será muy grande porque es muy joven y aún no está en su madurez como deportista”, fueron las palabras iniciales que tuvo con Gol Caracol.

¿Cuál fue su primer acercamiento con Jhon Jader Durán?

“Al niño lo trajeron a los ocho años a Medellín, desde Zaragoza. Yo tengo un club que se llama Colo Colo y él entrenaba de vez en cuando con nosotros, aunque él entró directamente a Envigado. Pero cuando le quedaban las tardes libres, iba a la cancha y yo le hacía algunos trabajos de fundamentación”.

¿Desde pequeño daba muestras del portento físico que tiene?

“Los abuelos, los tíos son personas que miden 1.85 metros hacia arriba, menos el papá, curiosamente. Aunque al principio se temía que no creciera mucho, él sacó esa altura que le ha permitido destacarse en la posición que tiene. Sumado a eso, tiene una gran coordinación y técnica con la pelota”.

Siempre Jhon Jáder se ha tenido tanta confianza, fe en sus condiciones...

“Recuerdo que una vez íbamos a la primera concentración de la Selección Colombia Sub-17, cuando tenía apenas 15 años. No tenía para los pasajes, entonces yo lo acerqué y en medio de eso, me decía que quería ser como Ronaldo, que era fuerte. Yo lo veía flaquito y lo que más recalcaba era que se alimentara y tomara proteína".

¿Qué anécdota tiene de cuando Jhon Jáder era un niño?

“Recuerdo que hubo una época que yo lo motivaba económicamente para que metiera goles y en una final, le dije que si metía un gol le daba 50.000, si metía dos, le daba 100.000 y de ahí para arriba le daba 200.000. Yo no pude quedarme en el partido, pero cuando acabó me llamó y me dijo, ‘tío, metí seis goles’. Casi me deja sin sueldo (risas)”.

¿Ha vuelto a hablar con él, ahora que brilla en el Aston Villa?

“Yo no puedo decir cómo se está comportando, porque no volví a hablar con él, no me volvió a llamar. En un futuro, él va a ver que somos personas humildes y que seguimos viviendo humildemente, seguro va pensar y analizar situaciones y él va a estar más tranquilo. Si su comportamiento no fue el mejor es normal; hay que hacérselo ver y él va a corregir”.

¿Le parece una persona de carácter?

“Tener carácter es diferente, a ver o creer que los demás son menos que yo. No hablarle a las personas para mí no es carácter, pero yo porque soy familiar de él y lo conozco desde niño. La situación económica de nuestra familia no era la mejor y no sigue siendo la mejor. A veces creemos que ya logramos todo y como es joven de pronto puede pensar eso, pero yo tengo una fe enorme de que él va a corregir el comportamiento”.

¿Eso ha pasado desde siempre?

“Una vez en Itagüí, él tenía por ahí un enemigo y tenía un carro. Ese muchacho hizo un comentario despectivo sobre él y lo tuve que enfrentar. Problema que uno se agrande con 60 años, pero a estos niños hay que corregirlos y él seguramente acatara. Si uno critica abiertamente, él será más rebelde. La función que me tocaba hacer a mí en el momento, ya la hice, como tío, como formador y persona que estuvo cerca en su crecimiento”.

¿Cómo ve a Jhon Jáder Durán en un futuro?

“Jhon Jader todavía es un niño con 20 años y el margen de mejora es muchísima, cuando juegue de titular va a estar entre los primeros puestos de goleadores, en cualquier liga que juegue. Dios le dio virtudes que tiene que aprovechar y pulir, como su juego aéreo o meterse a la espalda de los defensores. Esperemos que la próxima venta sea a el Real Madrid”.