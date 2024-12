Jhon Arias y su futuro: presidente de Fluminense le dejó claro a dónde no lo venderá

En la mañana de este lunes 16 de diciembre, la Primera División de Brasil recibió la triste noticia de ver cómo una de sus figuras tiene 'puertas abiertas' de cara a negociar y salir del Brasileirao en busca de suelo europeo: se trata del futbolista colombiano, Jhon Arias , del Fluminense , quien el propio presidente del club, Mário Bittencourt, afirmó estar dispuesto a negociar la salida del cafetero, que en reiteradas ocasiones manifestó su intención de arribar al 'viejo continente'.

Cabe recordar que desde el final de la última ventana de traspasos, la salida de Arias del 'flu' ya sonaba fuertemente, con un gran interés del Galatasaray de Turquía , pero por diferentes motivos la oferta fue rechazada y el colombiano continuó en el club, con el que logró consolidarse no sólo como figura sino como gran salvador de temporada, siendo protagonista de momentos y goles importantes, evitando caer en zona de descenso, hasta conseguir una agónica clasificación a la Copa Sudamericana , en la última fecha del Brasileirao.

Cabe recordar que el extremo, de 27 años, tiene contrato vigente hasta 2026 y según informaron diversos medios brasileños, como 'Globo Esporte' y 'Mix Vale', si bien se siente cómodo en el club y agradecido por el equipo con el que consiguió una histórica Copa Libertadores, decidió no extender su vínculo, a pesar de que el mismo equipo le ofreció una sustantiva renovación, pues su intención es dar el 'gran salto' y poder firmar con un equipo europeo.

Con respecto a la situación de Arias, el presidente del Fluminense, Mário Bittencourt, se refirió en rueda de prensa a la clara intención de negociar la salida del futbolista, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones. Hay que aclarar que el propio Bittencourt señaló que por el momento no hay una oferta concreta pero se espera que antes de finalizar el año estén llegando estas; afirmando, además, que sólo no lo vendería para un club brasileño: "no será moneda de cambio para nuestros rivales”.

Jhon Arias, después de fallar un penalti. /Getty Images

“La propuesta de renovación aún está en curso, pero él ya ha señalado que su deseo es jugar fuera de Brasil. Respetamos sus deseos y estamos abiertos a propuestas que sean ventajosas para todas las partes involucradas. De momento no hay nada concreto, pero el club analizará buenas propuestas para que el deportista se marche en diciembre”, señaló en la rueda de prensa el presidente del Fluminense.

Todo parece indicar que la salida del oriundo de Quibdó, Chocó es inminente pero en 'buenos términos' con el club que le permitió darse a conocer no sólo en América, sino en el mundo.

“Le agradecemos su comprensión con mi decisión de no dejarlo salir a mitad de año. Era importante que se quedara. Se lo dije en tres ocasiones, a mediados de año, cuando falló el penal contra el Atlético Paranaense, en el vestuario, cuando estaba triste y cabizbajo, y se lo agradecí después del partido con Palmeiras (última jornada de la Primera división y donde se consiguió el cupo a fase previa de Copa Sudamericana)”, concluyó Mário Bittencourt.