Premios The Best 2024: TV en vivo, fecha, hora, nominados y suspicacia con el Real Madrid

La novena edición de los premios The Best se llevará a cabo en Doha, Catar, sin la presencia de los principales protagonistas: los futbolistas, que por cuestiones “de agenda”, como lo dijo la propia Fifa, no podrán asistir a la gala.

En la ceremonia serán galardonados los mejores jugadores y jugadoras, entrenadores, goles y aficionados de 2024 luego de las votaciones de hinchas en general, capitanes de todas las selecciones, entrenadores de las mismas, periodistas y un panel de expertos.

El evento será emitido a todo el mundo y en él oficiarán como anfitriones los dirigentes de la Fifa, leyendas del fútbol mundial y demás personalidades.

Premios The Best 2024: TV, fecha y hora para verlos

La ceremonia se efectuará el 17 de diciembre en la capital catarí como antesala a la final de la Copa Intercontinental, programada para el 18 de diciembre disputarán en Doha el Real Madrid de España y el Pachuca de México.

Toda la gala se podrá seguir en directo por los calanes digitales de la Fifa y se podrá observar en vivo a través de la página del mismo ente.

Premios The Best 2024

⦁ Fecha: martes 17 de diciembre de 2024

⦁ Hora: 10:00 a. m. (de Colombia)

⦁ Sede: Doha, Catar

⦁ TV: Fifa.com



Suspicacias de premios The Best por presencia del Real Madrid

Aunque se trata de un evento virtual, como lo anunció la propia Fifa, el Real Madrid sí estará en la capital de Catar, lo hará para jugar la final de al Copa Intercontinental.

Este hecho, según informó la periodista Marina Granziera en Noticias Caracol, “aumenta los rumores de que el brasileño Vinícius Jr. [delantero del Real Madrid] podrá ganar el trofeo”.

Nominados a premios The Best de la Fifa 2024

Acá, los finalistas de cada categoría:

Mejor jugador

⦁ Dani Carvajal, España y Real Madrid

⦁ Erling Haaland, Noruega y Manchester City

⦁ Federico Valverde, Uruguay y Real Madrid

⦁ Florian Wirtz, Alemania y Bayer Leverkusen

⦁ Jude Bellingham, Inglaterra y Real Madrid

⦁ Kylian Mbappé, Francia y PSG/Real Madrid

⦁ Lamine Yamal, España y Barcelona

⦁ Lionel Messi, Argentina e Inter de Miami

⦁ Rodri, España y Manchester City

⦁ Toni Kroos, Alemania y Real Madrid (retirado)

⦁ Vinícius Jr., Brasil y Real Madrid

Mejor jugadora

⦁ Aitana Bonmatí, España y Barcelona

⦁ Barbra Banda, Zambia y Shanghái Shengli/Orlando Pride

⦁ Caroline Graham Hansen, Noruega y Barcelona

⦁ Keira Walsh, Inglaterra y Barcelona

⦁ Khadija Shaw, Jamaica y Manchester City

⦁ Lauren Hemp, Inglaterra y Manchester City

⦁ Lindsey Horan, Estados Unidos y Olympique Lyon

⦁ Lucy Bronze, Inglaterra y Barcelona/Chelsea

⦁ Mallory Swanson, Estados Unidos y Chicago Red Stars

⦁ Mariona Caldentey, España y Barcelona/Arsenal

⦁ Naomi Girma, Estados Unidos y San Diego Wave

⦁ Ona Batlle, España y Barcelona

⦁ Salma Paralluelo, España y Barcelona

⦁ Sophia Smith, Estados Unidos y Portland Thorns

⦁ Tabitha Chawinga, Malaui y PSG/Olympique Lyon

⦁ Trinity Rodman, Estados Unidos y Washington Spirit

Mejor entrenador de fútbol masculino

⦁ Carlo Ancelotti (ITA), Real Madrid

⦁ Lionel Scaloni (ARG), Argentina

⦁ Luis de la Fuente (ESP), España

⦁ Pep Guardiola (ESP), Manchester City

⦁ Xabi Alonso (ESP), Bayer Leverkusen

Mejor entrenador de futbol femenino

⦁ Arthur Elias (BRA), Brasil

⦁ Elena Sadiku (SWE), Celtic

⦁ Emma Hayes (ENG), Chelsea/Estados Unidos

⦁ Futoshi Ikeda (JPN), Japón

⦁ Gareth Taylor (ENG), Manchester City

⦁ Jonatan Giráldez (ESP), Barcelona/Washington Spirit

⦁ Sandrine Soubeyrand (FRA), París FC

⦁ Sonia Bompastor (FRA), Olympique Lyon/Chelsea

Mejor arquero

⦁ Andriy Lunin, Ucrania y Real Madrid

⦁ David Raya, España y Arsenal

⦁ Ederson, Brasil y Manchester City

⦁ Emiliano Martínez, Argentina y Aston Villa

⦁ Gianluigi Donnarumma, Italia y PSG

⦁ Mike Maignan, Francia y AC Milan

⦁ Unai Simón, España y Athletic Club

Mejor arquera

⦁ Alyssa Naeher, Estados Unidos y Chicago Red Stars

⦁ Ann-Katrin Berger, Alemania y Chelsea/NJ/NY Gotham

⦁ Ayaka Yamashita, Japón y INAC Kobe Leonessa/Manchester City

⦁ Cata Coll, España y Barcelona

⦁ Mary Earps, Inglaterra y Manchester United/PSG