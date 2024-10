Jhon Durán, entre el gol y la polémica salida del campo, fue nuevamente figura en Champions

Casi nadie puede con el Aston Villa, de Jhon Jáder Durán, que marcha como un cohete en todas las competiciones, incluida la Liga de Campeones, competición en la que ha firmado un inicio inmaculado tras superar este martes al Bolonia (2-0) con los tantos del colombiano y del escocés John McGinn, protagonistas de otros tres puntos que sumó el cuadro inglés para alcanzar un pleno de nueve de nueve posibles.

Unai Emery tiene motivos para sonreír. Su presentación en el máximo torneo continental es perfecta. No ha encajado goles en ninguno de sus tres encuentros, convence con su fútbol y gana. Pero no sólo en 'Champions', porque en la Premier League ocupa una más que digna cuarta plaza por detrás del Liverpool, Manchester City y Arsenal con sólo una derrota este curso en un partido oficial.

En esta ocasión, la capacidad del Aston Villa para generar buenos resultados dejó una víctima en la figura de Vincenzo Italiano. El técnico del Bolonia, sustituto de Thiago Motta este verano, no ha conseguido de momento dar con la tecla con la que su equipo se convirtió la temporada pasada en uno de los clubes de moda europeos junto al Girona, Bayer Leverkusen, Brest y el mismo Aston Villa. Por ahora, sólo ha ganado un partido esta temporada (1-2 al Monza) y ya empiezan a sonar tambores de guerra alrededor de Vincenzo Italiano.

Jhon Durán en duelo contra Bolonia, por Champions League. Foto: AFP.

Como en Anfield la segunda jornada, el Bolonia tuvo buenos momentos sin premio. Es el 'debe' este curso del cuadro transalpino, que no traduce sus dominios en buenos resultados. De nuevo falló y el Aston Villa despertó con la insistencia de Leon Bailey desde el costado derecho y con la inspiración de Youri Tielemans, McGinn y Amadou Onana, que se hicieron con los mandos del duelo.

Sin embargo, el Aston Villa tampoco aprovechó sus opciones. Se quedó a cero cuando mereció marcharse al descanso por delante en el marcador. Durán y McGinn acariciaron el gol, pero Lukasz Skorupski sostuvo al Bolonia con dos intervenciones en un mano a mano ante el colombiano y a una rosca envenenada del escocés. El portero polaco dio una vida extra a sus compañeros, que aún tenían por delante 45 minutos para volver a tomar el mando e intentar no desperdiciar sus escasas opciones.

Y así fue, porque McGinn, con un golpe de suerte, abrió por fin al marcador a falta de media hora para el final. El medio escocés lanzó una falta al corazón del área, nadie entre la marabunta de jugadores que esperaban su centro tocó la pelota y ésta acabó golpeando las redes de la portería defendida por Skorupski. Y ahí, se terminó todo. El Bolonia hincó la rodilla y la puntilla se la dio Durán.

El colombiano, poco después del acierto de McGinn, se deshizo de su compatriota Jhon Janer Lucumí con un gran movimiento que le permitió rematar un centro desde la banda izquierda de Morgan Rogers. Su tanto cerró el partido, pero abrió una pequeña polémica con Unai Emery, que casi al instante la sacó del campo. Esto no le gustó ni 'cinco' al antioqueño, quien salió 'caliente' del campo, tanto que hasta discutió con uno de los integrantes del cuerpo técnico, además de golpear un asiento. Es más, solo minutos después salió corriendo hacia el vestuario.

Jhon Durán, delantero colombiano del Aston Villa. Foto: AFP.

No obstante, poco después se vio volviendo a ingresar al campo. Eso sí, con las ganas de haber continuado y mucho más, cuando solo segundos antes de la sustitución, había anotado de gran manera, sentenciando su segundo gol en la Champions League.

Fue una anécdota dentro de un choque en el que el Bolonia se llevó un castigo excesivo. Su pecado, no atinar ante la portería rival, fue definitivo para el conjunto italiano, que empieza a vivir una situación preocupante con su entrenador. Vincenzo Italiano no consigue enderazar el rumbo de sus jugadores mientras Emery sigue divirtiéndose con el Aston Villa: se mantiene fuerte en la Premier League y ya suma pleno de puntos en la Liga de Campeones. Definitivamente, el Aston Villa no es un equipo de moda. Es una realidad.

-- Ficha técnica:

2.- Aston Villa: Emiliano 'Dibu' Martínez; Konsa, Diego Carlos, Pau Torres, Maatsen; Onana (Barkley, min. 46), Tielemans (Kamara, min. 78); McGinn (Philogene, min. 67), Rogers, Bailey (Ramsey, min. 66); y Durán (Watkins, min. 64).

Estadísticas de Jhon Jáder Durán en el Aston Villa, contra Bolonia, por Champions League. Foto: Sofascore.

0.- Bolonia: Skorupski; Posch, Beukema, Lucumí, Lykogiannis (Moro, min. 67); Fabbian, Freuler, Urbanski; Orsolini, Dallinga (Santiago Castro, min. 67) y Ndoye (Iling-Junior, min. 77).

Goles: 1-0, min. 55: McGinn; 2-0, min. 64: Durán.

Árbitro: João Pinheiro (Portugal). Mostró cartulina amarilla a Orsolini (min. 19), Posch (min. 45), Lykogiannis (min. 47) y Freuler (min. 54) por parte del Bolonia y a Barkley (min. 50) por parte del Aston Villa.

Incidencias: partido correspondiente a la tercera jornada de la Fase Liga de la 'UEFA Champions League' disputado en el estadio Villa Park de Birmingham (Inglaterra) ante cerca de 40.000 espectadores.