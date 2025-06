¿César Farías se va de Junior? Respuesta clara del técnico y asumió “responsabilidad”

Junior de Barranquilla sigue sin ganar en los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2025-I luego del 0-1 que sufrió este domingo en el estadio Metropolitano, donde cayó a manos del América, un panorama poco alentador y del que es consciente César Farías.

El director técnico venezolano atendió a la prensa luego de una nueva derrota en esta ronda del fútbol colombiano y asumió "la responsabilidad" y habló de su incógnito futuro a pesar de tener contrato vigente hasta final de año con los 'tiburones'.

¿Se va César Farías de Junior?

El estratega no confirmó qué pasará con su continuidad o no, y dejó todo en manos de la directiva, aunque mencionó que tomará de buena manera la decisión de la familia Char.

Publicidad

"Es mi responsabilidad, no hay ningún tipo de problema si me toca irme o no es algo situación normal de fútbol. Me preguntaron antes de los cuadrangulares que si no salía campeón me iba. Junior no será el último club que dirija, ni que me toque irme, si me toca irme me daré un abrazo con don Fuad Char y toda su familia, agradecido. Si me tengo que quedar trabajando y cumplir mi contrato lo voy a hacer, tengo la energía y madurez para hacerlo, pero caerle encima a los jugadores no es lo más correcto", aseguró César Farías ante la prensa.

Cesar Farías en Junior x @JuniorClubSA

Acá más declaraciones de César Farías, técnico del Junior:

Publicidad

*Las expulsiones

"Llegamos enfocados en el partido, después tu utilizas una palabra que es real, se desnaturaliza con el planteamiento inicial por una expulsión, recibimos el gol con nueve, no logramos acomodarnos a cómo debíamos estar con nueve. Con todo eso tuvimos una opción al final para que el esfuerzo se hubiera recompensado".

*La falta de definición

"Luchamos, aguantamos contra un equipo que tenía uno más, después dos más, no pudimos obtener el resultado deseado. El fútbol es mucho más que una situación de que uno erre o no, pero las atenciones o responsabilidades sin duda alguna tiene una connotación mayor que te permite sacar resultados o no"

*La presión en Junior

"El equipo no está en un momento de confianza, mucha presión, mucha frustración y sin embargo hemos tenido la sensación que hemos podido sacar algo en los cinco partidos y se nos escapa".

*Farías no pone "excusas"

"Es un tema que podríamos debatir pero que no viene a nada en ese momento, es responsabilidad mía y no creo que nadie quiera escuchar excusas, porque van a sonar a eso. No busquemos culpables en jugadores, árbitro, la gente, el periodismo. Yo la asumo".

Publicidad

*Necesita tiempo un equipo

"Lo que yo diga o plantee sonará a excusa, la construcción de un equipo necesita trabajarlo, convencerse, aprender de los errores, darle continuidad a algunos aspectos y eso no es fácil en un equipo que tiene una demanda nacional. El que no es hincha de Junior está pendiente y tiene una crítica fuerte hacia Junior".