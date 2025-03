Jhon Durán está “fatigado” y advirtieron a hinchas antes de Al Nassr vs Al Shabab

Al Nassr la pasa mal en la Liga de Arabia Saudita y viene de un pálido empate 0-0 con el Esteghlal, de Irán, por la Champions asiática, donde los ojos estuvieron puestos en el colombiano Jhon Durán , ante la ausencia de Cristiano Ronaldo.

En aquella presentación el joven delantero antioqueño no tuvo su mejor noche, no logró definir algunas chances de gol que tuvo y por supuesto los comentarios llegaron contra él al no dar el salto de calidad ante la baja que hubo del astro portugués, el hombre de los goles en el equipo.

Y aunque este viernes promete ser una nueva oportunidad para que Jhon Durán muestre las condiciones que ya ha mostrado, no solo en Arabia Saudita, sino también en Inglaterra y Europa con el Aston Villa.

Jhon Durán no sería inicialista en Al Nassr vs Al Shabab

La información llegó este jueves desde territorio árabe, donde la prensa de dicho país detalló de las molestias que tendría el joven futbolista colombiano luego del entrenamiento del equipo en las recientes horas, previo al duelo de la fecha 24 del campeonato.

“Jhon Durán siente cierta fatiga física que podría impedirle ser titular ante Al Shabab”, fue lo escrito por el medio ‘Arriyadiyah’.

Además, en una nota escrita por el mismo diario árabe, señalaron que “las fuentes indicaron que se quejó de cansancio el jueves y que lo más probable es que se siente en el banquillo, y que el cuerpo técnico, encabezado por el técnico italiano Stefano Pioli, se conformaría con incluirlo como suplente durante la segunda parte”.

Lo cierto es que este viernes la buena noticia para los hinchas de Al Nassr pasa con el regreso de su máxima estrella, Cristiano Ronaldo, quien estuvo ausente el lunes pasado en el duelo de Champions asiática, todo al parecer por un tema de seguridad y un malentendido de hace algunos meses en una visita del astro portugués a Irán.

De esa manera, los de Riad buscarán contra Al Shabab, un duro rival, sumar tres puntos más para no perder de vista a los tres primeros de la tabla de posiciones, que son Al Ittihad, Al Hilal y Al Qadisiya.

Al Nassr vs Al Shabab EN VIVO, hora y dónde ver el partido de Liga de Arabia Saudita:

Fecha: viernes 7 de marzo de 2025

Hora: 2:00 p.m. (hora colombiana)

Estadio: Al Awwal Park (Riad, Arabia Saudita)

Transmisión: Win S.