Jhon Durán hizo enojar a Stefano Pioli por su expulsión: lo criticó y envió un mensaje

Jhon Durán tuvo su primer tropiezo en Arabia Saudita. Este viernes 21 de febrero, regresó a las canchas, tras superar una lesión, y fue titular, pero el final no fue el esperado. Además de perder 2-3 con Al Ettifaq, vio la tarjeta roja por darle un golpe a Abdulellah Al-Malki, quien cayó al suelo y se retorció de dolor. De inmediato, Cristiano Ronaldo defendió al 'cafetero, pero la decisión no cambió.

Por eso, las reacciones no faltaron y quien se pronunció fue el director técnico, Stefano Pioli. "No estoy contento con las tarjetas rojas, nuestros jugadores tienen que estar tranquilos", afirmó en la rueda de prensa posterior al compromiso. Sin embargo, no fue lo único que dijo y también analizó al antioqueño desde su rendimiento en la cancha y por qué estuvo desde el pitazo inicial.

"Jhon Jáder Durán es un buen jugador y sus movimientos nos dan profundidad, por eso decidimos cambiar a Ayman Yahya para sumar a Angelo. Ayman Yahya, esta es la primera temporada que ha jugado tres partidos consecutivos y tiene muchos problemas físicos que le impiden jugar un partido completo", añadió el estratega de Al Nassr , quien también hizo autocrítica de lo sucedido.

"Podríamos haber jugado mejor, pero los errores me costaron mucho en este compromiso y provocaron la derrota. Todos somos responsables de nuestros errores, yo soy el primer responsable de corregirlos y hacemos el trabajo con mucha seriedad. No perdimos el partido por cuestiones tácticas, sino por los errores individuales que cometimos", puntualizó el entrenador italiano.

Jhon Durán, delantero colombiano de Al Nassr, en partido contra Al Ettifaq, donde fue expulsado, por la Liga de Arabia Saudita AFP

Publicidad

Por último, aprovechó la ocasión para quejarse del apretado calendario que lleva su club. Recordemos que habían jugado el pasado 17 de febrero, contra Persépolis, en un duelo que culminó 0-0; después volvieron a tener acción este viernes 21 del mismo mes y, ahora, se preparan para el partido frente Al Wahda, programado para el martes 25 de febrero, a las 11:00 de la mañana.

"Repito la misma respuesta que he mencionado en conferencias anteriores. Después del partido, trabajamos dos o tres días para el siguiente partido, y la mayor parte es recuperación. El partido de hoy empezó bien y nos pusimos por delante, pero lo que marcó la diferencia fueron los errores", sentenció Stefano Pioli, estratega de Al Nassr, quien no tuvo en problema en asumir errores.