Jhon Durán, ¿insuficiente para José Mourinho?; hubo 'vainazo', tras derrota en Champions

La caída del Fenerbahce por Champions League, este miércoles, ha desatado polémica en el entorno del cuadro turco, especialmente con José Mourinho, quien atendió a los medios de comunicación, una vez finalizó el juego frente a Feyenoord.

Y es que, uno de los temas principales en la rueda de prensa fue Jhon Jáder Durán, quien sumó algunos minutos en cancha, sin tener mucho protagonismo en campo rival. Y justamente, su poco peso en ataque no pasó desapercibido por el estratega luso.

"Teníamos muchas opciones defensivas en el club. Sin embargo, sentíamos que nos faltaban jugadores en las ataque y jugadores que pudieran darle ritmo al partido, aparte de Cenk Tosun y Jhon Durán”, indicó de entrada Mourinho, también echando ‘vainazo’ para el otro futbolista ofensivo del equipo.

Jhon Durán (10) en Feyenoord contra Fenerbahçe por la Champions League. AFP

No obstante, sin entrar en más detalles y, después de afirmar que ofensivamente el equipo no tiene con la presencia del colombiano y turco; José enfatizó en que no es tiempo de quejarse y, más bien, trabajar con lo que hay para darle la vuelta a la serie en condición de local.

"Estoy contento con el rendimiento de mis jugadores. Así que no es justo hablar de lo que nos falta. Jugaremos el partido de vuelta con los mismos jugadores. Talisca también se incorporará", agregó el portugués en rueda de prensa.

Además, José Mourinho envió contundente mensaje al cuadro neerlandés, que salió vencedor por 2-1 en el duelo de ida, pero que, a su concepto, no tendría la misma suerte en el encuentro definitivo de la serie.

"En los segundos partidos que jugué contra este equipo, siempre fui el ganador", selló Mourinho, dejando claro que Fenerbahce tiene las de ganar en la vuelta.



¿Cuándo será el duelo de vuelta entre Fenerbahce y Feyenoord?

Este miércoles 6 de agosto, el técnico luso no pudo brindar una victoria a su amigo Jorge Costa, fallecido recientemente y por quien lloró en la rueda de prensa previa al choque.

El Fenerbahçe plantó cara al Feyenoord y sucumbió el último segundo. Un tanto de Quinte Timber en la primera parte obligó a los turcos a remar contracorriente durante todo el partido. Llegó a la cima con un derechazo espectacular de Sofyan Amrabat en el minuto 86, pero Anos Hadk Moussa, en el 91, amargó la fiesta a un equipo que se quedó sin premio.

Jhon Durán con el Fenerbahce de Turquía - Foto: Fenerbahce Oficial

No obstante, este 12 de agosto los turcos tendrán revancha en condición de local, por el duelo correspondiente a la vuelta de la serie eliminatoria, en Champions League.