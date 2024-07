Jhon Durán y el dineral que pide el Aston Villa: West Ham ofertó pero los rechazaron

El delantero colombianoJhon Durán está en la mira del West Ham. Sin embargo, el Aston Villaexige 40 millones de libras por el 'cafetero', quien ha deslumbrado con su fútbol en Inglaterra, atrayendo el interés de clubes de gran relevancia.

Según 'The Standard', el Aston Villa rechazó recientemente una oferta en euros: "Los Hammers vieron rechazada una oferta de más de 30 millones de libras, incluida también la oferta del mediocampista de 18 años Lewis Orford".

El delantero colombiano también está en la mira del Chelsea, que ha mostrado un fuerte interés en el joven de 20 años, quien comenzó su carrera en Envigado, un club de la primera división de Colombia. Además, se cree que el 'cafetero' estaría dispuesto a aceptar la oferta para dejar una huella aún mayor en la Premier League, la liga más prestigiosa del mundo.

Jhon Jáder Durán, jugador de la Selección Colombia. Tim Nwachukwu/Getty Images

Jhon Jáder Durán, ha jugado 49 partidos con el Aston Villa, ha anotado en ocho ocasiones, recibió nueve tarjetas amarillas y ha jugado 1.229 minutos con el club. El colombiano viene proveniente de Chicago Fire, fue contratado por el equipo inglés en enero del 2023.

¿Qué dijo el agente de Jhon Jáder Durán sobre el interés de West Ham?

“Sí, al final hay un gran interés del West Ham, se viene conversando con ellos y con el club, vamos a ver qué pasa en el mercado”, fue la contundente frase del agente del joven delantero colombiano que actualmente milita en el Aston Villa, en charla con Gol Caracol.

Además, resaltó que lo que más busca Durán es poder tener protagonismo y que el proyecto pueda aportarle a su crecimiento y carrera deportiva.

Jhon Jáder Durán, delantero colombiano del Aston Villa, celebra su gol contra Manchester City, en la Premier League Getty Images

“Al final lo que más nos interesa es el proyecto deportivo, donde crezcan como jugadores para que sigan aportando a la Selección Colombia", agregó Herrera en charla con este portal.

¿Cómo le fue a Jhon Jáder Durán en la temporada pasada con el Aston Villa?

En la Premier League disputó 23 partidos, tres de ellos como titular, pero se reportó con cinco goles, dos de ellos al Liverpool y uno al Manchester City. A eso se uno, en un duelo de FA Cup, y otro en Copa de la Liga de Inglaterra. En la Conference League tuvo un destacado papel jugando doce compromisos y anotando tres tantos.

¿Cuándo empieza la Premier League?

La Premier League, empezará el próximo 16 de agosto con el partido de Manchester United vs. Fulham, el partido empezará a las 2:00 p.m. (hora colombiana). El Aston Villa del colombiano iniciará la Premier League el 17 de agosto en el partido de West Ham vs. Aston Villa, el encuentro iniciará a las 11:30 a.m. (hora colombiana).