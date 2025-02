Jhon Durán y su primer problema en Al Nassr; recorrería 500 kilómetros para ir a entrenar

Jhon Jáder Durán se convirtió en el jugador colombiano más caro en la historia, con su transferencia al Al Nassr de Arabia Saudita. El delantero, de 21 años, dejó las filas del Aston Villa, que recibió por el futbolista antioqueño una cifra cercana a los 77 millones de euros.

La venta de Durán superó a la de James Rodríguez, que tras su gran mundial con la Selección Colombia en Brasil 2014, el AS Monaco lo vendió al Real Madrid por 75 millones de euros.

El exEnvigado firmó contrato con el equipo en el que milita Cristiano Ronaldo hasta 2030. En Al Nassr, Jhon Durán tendrá un salario de 20 millones de euros por año, que lo hacen uno de los jugadores mejor pagados del planeta.

Durán tendría que cumplir un largo recorrido para entrenar

Jhon Durán con el Al Nassr. Foto tomada de video en X: @AlNassrFC.

El fichaje de Jhon Jáder Durán ha dado mucho de qué hablar, no solamente por la decisión del jugador ‘cafetero’ de abandonar las filas del Aston Villa, de Inglaterra, en donde no estaba conforme por ser suplente bajo la dirección de Unai Emery, sino también porque el colombiano no residiría en Arabia Saudita.

De acuerdo con la información del diario británico ‘The Sun’, Durán viviría en Baréin, país con el que limita Arabia Saudita. La razón que motivaría al exChicago Fire para tomar esta decisión estaría relacionado con las estrictas leyes saudíes, con las parejas que no han contraído matrimonio.

"Jhon Duran planea viajar 600 millas para evitar vivir en Arabia Saudita horas después de firmar un contrato de £ 320k por semana con Al-Nassr", tituló The Sun.

Jhon Durán viviría fuera de Arabia Saudita. Captura The Sun

Lo más llamativo es que la distancia entre Manama, capital de Baréin y el centro de entrenamiento de Al Nassr es de 500 kilómetros, un recorrido que carro tarda cerca de cinco horas, por lo cual alternativa más viable para Jhon Jáder Durán sería tomar dos vuelos que tienen un tiempo de duración cada uno de hora y media.

No es la primera que un futbolista que juega en Arabia se instala en

Baréin

El entrenador inglés Steven Gerrard, que hasta hace poco estuvo al frente del Al-Ettifaq, vivió en Baréin junto con su familia en una lujosa mansión. Así mismo, el exLiverpool, Jordan Henderson también optó por vivir en la nación del Golfo, que queda a 83 kilómetros de Damman, centro de entrenamiento del club saudí.

Otro beneficio de residir en Baréin es que no hay impuesto sobre la renta, lo que hace un destino atractivo para las personas que quieran vivir en este país, que en la última década se han convertido en destino que llama la atención tanto en lo turístico, como en lo financiero en la última década.